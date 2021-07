Para saber se pode realizar a prova de vida por biometria, o segurado deverá acessar a plataforma Meu INSS - Divulgação

Por Marina Cardoso

Publicado 02/07/2021 13:19 | Atualizado 02/07/2021 13:19

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não fizeram a prova de vida em maio e junho do ano passado deverão fazer o procedimento até o dia 31 deste mês para não terem os pagamentos bloqueados. O calendário da prova de vida vai até dezembro deste ano. Os segurados precisam ficar de olho nos prazos para evitarem a suspensão do benefício.

O recadastramento deve ser feito no banco em que os aposentados ou pensionistas recebem o pagamento, mas também há possibilidade de ser realizado pelo aplicativo Meu INSS. Neste caso, os segurados devem ter a biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento de Trânsito (Detran). Além do aplicativo, há também o site Meu gov.br (https://www.gov.br/pt-br/apps/meu-gov.br).

Para saber se pode realizar a prova de vida por biometria, o segurado deverá acessar a plataforma Meu INSS. Caso não esteja, eles deverão ir até sua agência bancária para realizar o procedimento. Algumas instituições bancárias oferecem alternativas, como prova de vida pelo caixa eletrônico ou por aplicativos. O beneficiário deve confirmar as opções disponíveis e o horário de funcionamento junto ao banco, pois algumas instituições oferecem horários diferenciados para os beneficiários do INSS.

Caso não cumpra o prazo para a prova de vida, os segurados devem recorrer as plataformas do INSS. Serão solicitados documentos pessoais, como CPF e identidade, além do comprovante de residência. Após isso, eles precisarão procurar a agência bancária onde recebem o pagamento para desbloquear o benefício.

Nos casos em que o beneficiário esteja impossibilitado de se locomover ou ausente devido a viagem, é possível realizar a prova de vida por procuração. Para isso, o beneficiário deve cadastrar um procurador pelo aplicativo Meu INSS.

A prova de vida tem a finalidade de comprovar que o beneficiário ainda vive, evitando assim fraudes e pagamentos indevidos, e deve ser realizada anualmente pelos segurados do INSS. Entretanto, o procedimento estava paralisado desde março de 2020 por causa da pandemia de coronavírus.

O INSS lembra que não entra em contato direto com o beneficiário para pedir qualquer informação, dados pessoais ou fotografias para realizar a prova de vida. Em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar os canais de atendimento remoto como a assistente virtual (chatbot Helô), disponível no site (gov.br/meuinss) e aplicativo do Meu INSS. Também pode ligar para o telefone 135, que funciona de segunda a sábado das 7h às 22h (horário de Brasília).

Cronograma

Competência de vencimento da prova de vida Competência da retomada da rotina



Março e abril/ 2020 Junho/2021

Maio e junho/2020 Julho/2021



Julho e agosto/2020 Agosto/2021



Setembro e outubro/2020 Setembro/2021



Novembro e dezembro/2020 Outubro/2021



Janeiro e fevereiro/2021 Novembro/2021



Março e abril/2021 Dezembro/2021