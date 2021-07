Segundo a Caixa, a linha de crédito criada para micro e pequenas empresas já contratou R$ 15,6 bilhões - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 12:13

Rio - A partir desta sexta-feira, 2, a Caixa disponibiliza R$ 6,3 bilhões em crédito pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O novo limite autorizado pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO) vai auxiliar empreendedores e pequenas empresas que necessitam de crédito, com objetivo consolidar os pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e de desenvolvimento da economia nacional.

De acordo com o banco, a Caixa foi a instituição financeira que mais concedeu crédito para micro e pequenas empresas por meio do Pronampe, em um total de R$ 15,6 bilhões. Somando as demais linhas de crédito, desde o ano passado, foram contratados R$ 35 bilhões para mais de 300 mil micro e pequenos empresários.

Como solicitar o Pronampe

O Giro Caixa Pronampe é destinado a microempresas com receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil e empresas de pequeno porte com receita bruta de até R$ 4,8 milhões, no ano de 2020. O prazo total da operação é de 48 meses, sendo 11 de carência e financiamento em 37 parcelas. A taxa de juros é igual à taxa básica de juros (Selic) + 6% ao ano.

O crédito poderá chegar até R$ 150 mil por empresa, somadas as operações já contratadas. Os recursos podem ser utilizados para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. Além de realizar reformas e adquirir máquinas e equipamentos, por exemplo, as micro e pequenas empresas podem utilizar os recursos para despesas operacionais, como pagamento de salário, compra de matérias-primas, mercadorias etc.

Para contratar o financiamento, é necessário que o cliente compareça à agência de posse da comunicação da Receita Federal recebida em 2021, onde constam seus dados de faturamento de 2019 e 2020, para validação das informações obrigatórias de enquadramento no programa.

Fampe

A linha de crédito Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) pode garantir, de forma complementar, até 80% de uma operação de crédito contratada, dependendo do porte empresarial do solicitante e da modalidade de financiamento, com carência de até 12 meses.

Para ter acesso, é necessário consultar o tutorial do Sebrae, que tem orientações e informações sobre como utilizar o crédito. Em seguida, a empresa poderá preencher um formulário no site Caixa Com sua Empresa (www.caixa.gov.br/caixacomsuaempresa) e solicitar interesse pelo crédito.

Um gerente ofertará o pacote de soluções financeiras do banco, de acordo com as necessidades das empresas e acompanhamento empresarial pelo Sebrae. Caso prefiram, os clientes também podem fazer a solicitação diretamente nas agências da Caixa.