Ministro da Economia, Paulo GuedesEDU ANDRADE/Ascom/ME

Publicado 01/07/2021 18:25

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse acreditar que o Congresso pode aprovar a principais reformas econômicas propostas pelo governo (administrativa e tributária), ainda neste ano. "O clima é ótimo, as reformas vão andar. Pode ser que antes do recesso já tenhamos muita coisa aprovada. Só não vai mais rápido porque abrimos tribunal de guerra (CPI) no meio da guerra, mas tudo bem, isso é da democracia", afirmou, em evento virtual organizado pelo empresário Abílio Diniz.

Ele estimou que a reforma tributária terá quatro capítulos. Segundo ele, o IVA da federação (CBS) terá uma alíquota de 10% a 12% que será acoplada ao IVA estadual na reforma que tramita no Senado.

"Discutimos como fazer acoplagem com Estados e municípios e acredito que teremos sucesso à frente", avaliou Guedes.