Publicado 01/07/2021 17:19 | Atualizado 01/07/2021 20:21

Por Portal Empreendedorismo Na Era Digital

Caro Leitor:



Em um belo dia de primavera, vinte e cinco anos atras, dois jovens se formaram na mesma faculdade.



Eles eram muito parecidos, esses dois jovens. Ambos foram melhores do que a media dos alunos e ambos - como são os jovens universitários - estavam cheios de sonhos ambiciosos para o futuro.



Recentemente, esses homens voltaram a faculdade para o 20ª encontro de formados.



Eles ainda eram muito parecidos. Ambos eram casados e felizes. Ambos tiveram dois filhos. E ambos, descobriu-se, trabalhavam na mesma Agência de Marketing & Vendas.



Mas havia uma grande diferença. Um dos homens era gerente de um pequeno departamento daquela empresa. O outro era o presidente dela.



O que fez a diferença?

Você já se perguntou, assim como eu, o que faz esse tipo de diferença na vida das pessoas?Não e uma inteligencia fora do comum, talento ou apenas dedicação. Não e que uma pessoa queira o sucesso e a outra não queira.A diferença esta no que cada pessoa sabe e como ela faz uso desse conhecimento.E e por isso que estou escrevendo para voce e pessoas como você, sobre o Portal do Empreendedorismo Na Era Digital Conhecimento é Poder:Pois esse e todo o proposito do nosso trabalho: Entregar a você, conhecimento! Conhecimento e informação sobre Empreendedorismo Online, Marketing Digital, Dropshipping, Vendas Online, E-Commerce e todas as novas tendências do mundo dos Negócios Digitais.