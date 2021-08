Economia

Superávit da balança comercial chega a US$ 3,58 bilhões

Corrente de comércio atinge US$ 20,76 bilhões no período; no acumulado do ano, saldo positivo é de US$ 47,94 bilhões, com corrente de comércio de US$ 299,70 bilhões

Publicado há 14 horas