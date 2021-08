Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 923 oportunidades de trabalho - Reprodução

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 923 oportunidades de trabalhoReprodução

Publicado 16/08/2021 17:30

Rio - A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 923 oportunidades de trabalho, em mais uma semana intensa de captação de vagas de emprego. As oportunidades são ofertadas, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Costa Verde, Médio Paraíba, Serrana e Norte Fluminense do Rio de Janeiro.

O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Na região Metropolitana, são oferecidas 247 oportunidades. Entre elas, 45 vagas para operador de teleatendimento ativo, 9 para orientador de tráfego para estacionamento, 30 para vendedor pracista, entre outras.Moradores da região da Costa Verde podem concorrer a uma das 20 oportunidades oferecidas na região para funções de carpinteiro, pedreiro, ferreiro armador e servente de pedreiro.Na região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 112 vagas. Entre as opções, existem 19 vagas para auxiliar administrativo, 15 para auxiliar de creche, 14 para inspetor de disciplina, entre outras.Na Região do Norte Fluminense, estão disponíveis 399 oportunidades. Destas, 82 são para operador de caixa, 78 para repositor de mercadorias, entre outras.Quem mora na região Serrana pode concorrer a uma das 145 vagas disponibilizadas no local para funções como técnico de suporte de TI, desenvolvedor web, servente de obras, entre outras.“Com quase dois meses de trabalho, nós conseguimos, pela primeira vez, dobrar o número de vagas que vinham sendo oferecidas. Isso é sinal de que estamos no caminho certo. Isso é apenas o começo, tenho certeza de que vamos viver dias melhores”, ressaltou o secretário de Trabalho e Renda, Léo Vieira.Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site. O candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou por meio dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência é preciso enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected] ou ir presencialmente até a unidade localizada na rua do Lavradio, nº 42 – Centro do Rio de Janeiro.