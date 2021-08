Carrefour lança programa com mais de 7 mil vagas para talentos de tecnologia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Carrefour lança programa com mais de 7 mil vagas para talentos de tecnologiaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/08/2021 18:44 | Atualizado 17/08/2021 18:44

Rio - O Carrefour lançou 7.500 bolsas de estudo para formação de profissionais de tecnologia. Os participantes aprenderão sobre desenvolvimento mobile com foco na plataforma Android e linguagem de programação Kotlin.

Além disso, quem participar da iniciativa terá acesso a 21 cursos que abordarão fundamentos de programação; do básico ao avançado para aplicações em Kotlin; o ambiente Android Studio e principais ferramentas, além de navegabilidade, arquitetura e boas práticas em Kotlin com Clean Architecture e MVVM. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 03 de setembro.

Publicidade

Mentorias com especialistas do Carrefour completam a grade educacional do bootcamp, com sessões ao vivo e exclusivas para os inscritos no programa. Os encontros permitem que os desenvolvedores aprendam ainda mais por meio de cases reais compartilhados por especialistas da própria empresa.



Ao final do programa, os participantes avaliados com melhor desempenho serão convidados a entrevistas que poderão lhe garantir a oportunidade de serem contratados para o time de tecnologia do Carrefour.



"Promover um bootcamp em sintonia com o mercado de tecnologia e que oferece capacitação de qualidade a milhares de profissionais, de forma gratuita, marca a importância da iniciativa para o Carrefour e se conecta ao pilar global do Grupo para contribuir com a transformação digital, além do oferecimento de oportunidades, inclusão e diversidade, reforçaPaulo Farroco, CIO do Grupo Carrefour Brasil.

Publicidade

O programa é uma iniciativa da rede varejista em parceria com a Digital Innovation One, maior ecossistema de educação em tecnologia da América Latina, e está alinhado à estratégia de acelerar a transformação digital do Carrefour ao formar, absorver e reter talentos especializados em tecnologia.