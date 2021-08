Ação do Gerando Vidas tem vagas para todo o estado do Rio - DIVULGAÇÃO

Publicado 17/08/2021 17:07 | Atualizado 17/08/2021 17:21

A Comunidade Católica Gerando Vidas promove nesta quarta-feira, 18, uma feira com 836 oportunidades de emprego. Há chances nos setores de serviços, comércio e indústria. A ação é uma parceria entre a Gerando Vidas e o portal online Rio Vagas. Há vagas para todo o estado do Rio.

Há postos de trabalho para auxiliar de serviços gerais, padeiro, corretor de imóveis, cozinheiro, operador de caixa, atendente de loja, vendedor, recepcionista, telemarketing, entre outras oportunidades.

De acordo com Paulo Vasconcelos, responsável pela Comunidade Católica Gerando Vidas, a ação com um número satisfatório de vagas foi possível pela parceria.



"Com a ação com o Rio Vagas, vamos ofertar oportunidades de pequenos empreendedores. São aquelas vagas de comércio de bairro, banca de jornal, entre outros. Eles passaram para gente para divulgarmos no Gerando Vidas", disse ele.

Para quem ficou interessado, as inscrições deverão ser feitas de forma online. O site para cadastro é o www.comunidadegerandovidas.com.br.