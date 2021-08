FPSO Pioneiro de Libra. O FPSO Pioneiro de Libra está a 180 quilômetros da costa, é capaz de operar em lâminas d´água de 1700 a 2400 metros, além de possuir capacidade de processamento de 50 mil barris de petróleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás associado. O Consórcio de Libra é composto pela Petrobras (40%), Shell (20%), Total (20%) e as chinesas CNPC (10%) e CNOOC Limited (10%). A Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA), é a gestora do contrato. - Leandro Lima de Souza

FPSO Pioneiro de Libra. O FPSO Pioneiro de Libra está a 180 quilômetros da costa, é capaz de operar em lâminas d´água de 1700 a 2400 metros, além de possuir capacidade de processamento de 50 mil barris de petróleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás associado. O Consórcio de Libra é composto pela Petrobras (40%), Shell (20%), Total (20%) e as chinesas CNPC (10%) e CNOOC Limited (10%). A Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA), é a gestora do contrato. Leandro Lima de Souza

Publicado 16/08/2021 17:37

As vagas são para técnicos das áreas de Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Instrumentação, Automação e Química. “Decidimos recrutar técnicos recém-formados para capacitá-los para o trabalho offshore. O objetivo é formar profissionais para, em breve, integrá-los à tripulação das embarcações da Altera&Ocyan. O mercado de FPSOs no Brasil está em expansão e queremos sair na frente com este programa especializado e focado no setor. A formação técnica é e precisa ser valorizada no Brasil em especial em nosso segmento de atuação e este programa reitera isso”, pontuou Marcelo Nunes, diretor-geral da Altera&Ocyan.O programa Jovens Técnicos prevê uma imersão em diversas áreas dentro da operação para permitir o conhecimento do negócio, com contato com as equipes técnicas onshore e offshore e embarques periódicos, promovendo a troca de conhecimento e desenvolvimento do integrante. O programa contará também com avaliações periódicas e troca de experiências com líderes.As etapas do processo seletivo contam com entrevistas por videoconferência, testes na plataforma Gupy e dinâmicas em grupo.A empresa oferece benefícios como assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, vale alimentação e vale transporte. Para mais informações e inscrições acesse o site da Ocyan