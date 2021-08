Cerca de 3.619 vagas de emprego e estágio estão abertas no Rio - Reprodução

Cerca de 3.619 vagas de emprego e estágio estão abertas no Rio

Publicado 16/08/2021 14:44 | Atualizado 16/08/2021 15:08

Rio - O mês de agosto já está na metade, mas sempre é tempo de ir em busca de uma nova oportunidade de recomeçar. Apesar das incertezas e dificuldades do cenário econômico atual, O DIA reuniu 3.619 vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade. Algumas, inclusive, sem necessidade de experiências anteriores. Confira:



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) captou para o município do Rio de Janeiro mais 573 vagas nesta semana. Para concorrer a esses postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, Tijuca, na Rua Camaragibe, 25; e Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102. Há, também, oportunidades para pessoas com deficiência.

Para ensino fundamental completo, a pasta oferece vagas como: padeiro, açougueiro, peixeiro, cozinheiro, sommelier, auxiliar de cozinha, operador de loja, doméstica e atendente de lanchonete. Já para ensino médio completo, há chances para repositor, auxiliar de loja, operador de caixa, empacotador, entre outras. Na relação de oportunidades para PCDs, estão disponíveis funções como atendente de loja, empacotador, balconista de padaria, entre outras, com ensino fundamental incompleto.



Luandre



A Luandre disponibiliza 130 vagas para cargos como estoquista, assistente administrativo, consulto de vendas, técnico de enfermagem, analista de recursos humanos, entre outras. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Comunidade Católica Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas está com 176 oportunidades nesta semana. Entre as áreas disponíveis estão: analista e assistente de transportes, auxiliar administrativo, atendente de loja, auxiliar de limpeza, caixa, frentista e porteiro. As inscrições devem ser feitas pelo site: www.trabalhobrasil.com.br

CIEE

Para estudantes de nível médio e superior o CIEE/RJ encaminha para 2740 vagas esta semana. Interessados devem se cadastrar pelo site www.ciee.org.br . Confira as oportunidades:

Ensino superior

Rio de Janeiro – Administração (143), Arquitetura (6), Arquivologia (5), Ciências Sociais (1), Comunicação (14), Comércio Exterior (2), Ciências Contábeis (36), Ciências Econômicas (10), Gastronomia (19),Design (4), Direito (570), Educação (13),Engenharias (45),Moda (1) Informática (56),Relações Internacionais (3), Saúde (8), Turismo (1). Embelezamento/Estética (1) Marketing (10) .

Barra Mansa – Administração (83),Arquitetura (13), Ciências Contábeis (42),Comunicação (7),Design (2), Direito (87),Educação (20),Engenharia (37), Informática (29),Saúde (63), Serviço Social (11),Recursos Humanos (1),Turismo (7), Relações Internacionais (1).



Campos – Administração (7), Ciências Contábeis (1),Educação (14), Saúde (11).



Duque de Caxias – Administração (4),Comunicação (2),Direito (12), Educação (240),Engenharia (1),Informática (2), Saúde (1),Recursos Humanos (2), Marketing (1).



Macaé – Administração (13), Comunicação (2), Educação (8),Estética (1), Engenharia (5), Informática (3), Marketing (1), Saúde (3).



Niterói – Administração (10), Ciências Contábeis (1), Comunicação (1), Desenho Industrial (1), Direito (54), Educação (16), Engenharia (4), Marketing (5), Moda (1), Saúde (3).



Nova Friburgo – Administração (4),Ciências Contábeis (1), Comunicação Social (1), Direito (1),Educação (3), Informática (2), Turismo (1).



Nova Iguaçu – Administração (45), Contabilidade (4), Comunicação (6), Direito (33),Educação (1), Engenharia (5), Informática (3), Saúde (1).



Petrópolis – Administração (23),Arquitetura (2), Contabilidade (2), Comunicação Social (4), Direito (2), Marketing (1) Educação (2), Saúde (1), Engenharia (2), Informática (2), Recursos Humanos (1), Turismo (2).



Resende – Direito (3), Contabilidade (1).



Três Rios – Administração (4), Arquitetura (2), Contabilidade (1), Direito (2), Informática (2) Engenharia (2) jornalismo (1).



Ensino médio

Rio de Janeiro – Aprendiz (165), Ensino Médio (56), Técnico em Administração (2), Técnico em edificações (1),Técnico em Eletrotécnica (2), Técnico em Enfermagem (4),Técnico em Refrigeração (1), Técnico em Logística (1) Técnico em segurança do trabalho (3).

Barra Mansa – Aprendiz (163), Ensino Médio (106), Técnico em administração (6), Técnico em Eletromecânica (1), Técnico em enfermagem (19), Técnico em informática (7), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Campos – Ensino Médio (6).



Duque de Caxias – Aprendiz (16), Ensino Médio (8), Técnico em Enfermagem (4), Formação de Professores (1).



Macaé – Aprendiz (30), Ensino Médio (13), Técnico em Design de Interiores (1), Técnico em Eletrotécnica (1), Técnico em informática (1), Técnico em Logística (1).



Niterói – Aprendiz (18), Ensino Médio (20), Técnico em Eletrônica (1), Técnico em Eletrotécnica (1), Técnico em Segurança do Trabalho (3).



Nova Friburgo – Aprendiz (8),Ensino Médio (4).



Nova Iguaçu – Aprendiz (27), Ensino Médio (10), Técnico em Administração (2), Técnico em Eletrotécnica (1),Técnico em Enfermagem (14), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Petrópolis – Aprendiz (36), Ensino Médio (10) Técnico em Enfermagem (1).



Resende - Aprendiz (1).



Teresópolis – Aprendiz (3).



Três Rios – Aprendiz (9), Ensino médio (2), Técnico em segurança do trabalho (1).