Publicado 19/04/2021 10:26 | Atualizado 19/04/2021 14:05

Rio - O Estado do Rio tem 2.136 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana. O CIEE/RJ, por exemplo, oferece 1.835 oportunidades. Já a Fundação Mudes disponibiliza 301 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1,6 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.

O CIEE também recruta Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados podem enviar o currículo para [email protected] As demais vagas podem ser conferidas no site: https://portal.ciee.org.br/. A instituição orienta que os candidatos mantenham os seus cadastros atualizados no portal.

Confira as oportunidades:

Na Fundação Mudes, as carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (68), Comunicação Social (37), Ciência da Computação (28), Marketing (27), Análise de Sistemas (12), Ciências Econômicas (9), Ciências Contábeis (8), Pedagogia (6), Nutrição (5) e Design(5). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura, Direito, Enfermagem, Farmácia, Hotelaria, Letras, Psicologia, Relações Internacionais, Turismo e muito mais.Há chances para estágio no Ensino Médio, são 13 no total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 31 vagas. As principais são em técnico em Eletrônica (5) e técnico em Administração (4), mas há vagas também para técnico em Edificações, técnico em Logística, técnico em Propaganda e Marketing, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Transações Imobiliárias, entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( [email protected] ) ou pelo Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.