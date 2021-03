Oportunidades de estágio e aprendizagem. Foto: divulgação

01/03/2021

Rio - O CIEE Rio está oferecendo, nesta semana, 1.833 vagas para os níveis superior e médio no Estado do Rio. São, no total, 1.101 vagas para o ensino superior e 732 vagas para quem tem ensino médio completo. As vagas estão espalhadas em diversos municípios, como Barra Mansa, Duque de Caxias, Macaé, Petrópolis e Rio de Janeiro.





O processo seletivo está sendo feito totalmente de forma remota e, para se inscrever, basta acessar o site do CIEE Rio

Confira as oportunidades desta semana: