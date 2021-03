Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro concentra mais de 1,9 milhão de empreendedores Reprodução/ Internet

Rio - Em março, com as comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Sebrae Rio lança luz ao empreendedorismo feminino, importante aliado dos desafios enfrentados pelas mulheres. Segundo recentes pesquisas, as lideranças empresariais femininas têm demonstrado o seu potencial transformador na gestão de seus negócios e na relação cliente, funcionário e prestador de serviço. Elas representam cerca de metade da população mundial e sua participação econômica, pela via do empreendedorismo, tende a produzir efeito multiplicador no crescimento econômico.

Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro concentra mais de 1,9 milhão de empreendedores (conta própria e empregador). Do total desses negócios, 37% (cerca de 722 mil) são formados por mulheres empreendedoras. 70% delas têm ensino médio ou superior completo e 20% estão na faixa etária de 35 até 44 anos (Pnad-C / IBGE do 3º Trimestre de 2020).



Para apresentar a potência do empreendedorismo feminino fluminense, o Sebrae Rio realizará diversas iniciativas. Nesta quinta-feira, dia 4, haverá o talk – Elas Inspiram. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no link (https://cutt.ly/glxwMKf). Para Renata Roqui, analista do Sebrae Rio, empresárias empoderadas podem influenciar e inspirar outras mulheres, compartilhando suas histórias e “ajudando-as a superar os obstáculos e desafios”.



Na segunda, Dia Internacional da Mulher - 8 de março, começará a “Semana Sebrae Startup Win” que terá, entre outras atividades, palestras de mulheres empreendedoras sobre diversos temas, como “Mulheres na Tecnologia”, “50+: de invisíveis a protagonistas”, “Startups & Saúde”. As inscrições são pela loja Sebrae Rio.



E ainda este mês, a instituição vai lançar a nova edição do Programa Sebrae Delas. Por meio de edital, 200 empreendedoras terão acesso a 49 horas de capacitação, entre os meses de junho a dezembro, além de sessões de negócios e encontros estaduais para fortalecimento de redes.



Programa Sebrae Delas

O fomento ao empreendedorismo feminino no Estado do Rio de Janeiro se dá por meio do Sebrae Delas, que tem por objetivo tornar os negócios liderados por mulheres mais competitivos. O Programa já atendeu 747 mulheres (direta ou indiretamente).

“Desde sua criação, em 2019, as capacitações ocasionaram aumento do faturamento e acesso a serviços financeiros para seus negócios. Muito mais do que os resultados em volume de negócios, a iniciativa permitiu que estas mulheres descobrissem e vivessem o cotidiano do empreendedorismo, que é o desafio, a necessidade de se superar continuamente e a busca pela inovação”, destaca Renata Roqui.

Em linhas gerais, as empresas participantes registraram, em 2020, um aumento de 10% no faturamento bruto, além do aperfeiçoamento de algum produto, serviço ou processo em 62% desses negócios. A empresária Alessandra Seixas Tavares é um exemplo desses negócios. Ela abriu a sua empresa durante o projeto: a startup fitness Sacadasfit. “O Sebrae Delas me ajudou a ter clareza e estruturar melhor meu plano de negócios, pois a troca de experiências complementou meu conhecimento e bagagem”.

Já Flávia Marisa Ebecken deixou o emprego para trabalhar com pets, sua paixão, e nasceu a Diggy Doggy. “Ao ser dona de um pequeno negócio, entendi que necessitava ter conhecimento sobre áreas fundamentais da empresa para que tudo andasse bem. Com o programa, aprendi a colocar em prática conhecimentos para administrar minha empresa, melhorando pontos fortes e trabalhando os pontos fracos”, diz a empresária.