As turmas seguem medidas de distanciamento em sala de aula e desinfecção e limpeza dos ambientes Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 17:00

As unidades de Botafogo e de Bonsucesso do Senac RJ estão com inscrições abertas para novos cursos presenciais. Quem deseja de profissionalizar encontra ofertas nas áreas de Informática, Administração, Design, Decoração, Beleza, Saúde, Comunicação, Idiomas e Moda com início a partir deste sábado.

Na unidade Bonsucesso, os interessados poderão optar entre os cursos de Modelagem e Costura para iniciantes, Depilação, Maquiador, Design de Sobrancelhas, Alongamento de Cílios, Micropigmentador, Cuidador de Idoso, Assistente Administrativo, Informática Básica e Excel.



Já em Botafogo, entre as opções de curso com início nos meses de março, abril e maio estão Consultoria de Imagem e o workshop Instagram na Prática para Moda. Na área de decoração, há o Técnico em Design de Interiores, Paisagismo – Técnicas e Projetos, Feng Shui aplicado ao Design de Interiores, Jardinagem, Horta em Vaso, Projetista de Móveis, Decoração Básica de Interiores, Revit Architecture Básico e Organização de Espaços Residenciais. Também há cursos nas áreas de TI, Comunicação e Idiomas, como Design Gráfico Digital, Webdesigner, Marketing Digital, Informática Básica, Excel, Aprenda a Desenhar, A Arte de Falar em Público, Inglês e Francês Básico.



Na área de Beleza e Saúde, alguns destaques são Técnico em Estética, Micropigmentador, Design de Sobrancelhas, Alongamento de Cílios, Ventosaterapia e Moxabustão, Técnico em Massoterapia e Cuidador de Idosos. Outras opções são Desenvolvimento de Equipes, Gestão Ágil de Projetos com Scrum e Experiência Digital do Usuário para Conversão de Vendas.



As unidades do Senac RJ atuam respeitando todas as regras de ouro e os protocolos sanitários vigentes. As turmas seguem medidas de distanciamento em sala de aula e desinfecção e limpeza dos ambientes, primordiais para resguardar a saúde de alunos e colaboradores do Senac RJ.



