Publicado 01/03/2021 19:27

Uma adolescente de 13 anos morreu, na tarde da última quarta-feira, dia 24, vítima da covid-19, após retornar às aulas presenciais. Ana Clara Macedo dos Santos cursava o 8º ano na Escola Estadual Escritora Rachel de Queiroz, no bairro Jardim Yeda, em Campinas (SP). O corpo da jovem foi sepultado na última quinta-feira, dia 25.

O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, informou que está investigando o caso de falecimento de uma adolescente que tem como uma das suspeitas, Covid-19. "Todos os óbitos são verificados pelo comitê de óbitos da Secretaria Municipal de Saúde e o diagnóstico só é dado após esta confirmação. Se ocorrer esta confirmação, será divulgado no boletim diário sem dados que identifiquem a paciente", disseram, em nota.

Familiares homenagearam a vítima nas redes sociais. Paulo Cesar Nunes dos Santos publicou uma foto da filha com asas de anjo. "Anjinha dos céus. Aninha que hoje faz parte do exército de anjos do Senhor. Obrigado, Pai, por nos ter dado o privilégio de sermos pais, mesmo que em tão pouco tempo. Mas esse pouco tempo foi muito de felicidade. Deus seja louvado", postou.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo esclarece que segue todos os protocolos definidos pelas autoridades de saúde e preserva a segurança de professores, servidores e alunos. Na escola citada pela reportagem, não houve nenhum caso confirmado de Covid-19. Sobre o motivo da morte da estudante, a Secretaria ressalta que cabe à unidade de saúde local informar a causa.

A pasta afirmou que toda a equipe escolar e alunos estão abalados com o fato e o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, Conviva SP, foi acionado para dar apoio neste momento. A escola fechou na última sexta-feira (26), mantendo as aulas pelo Centro de Mídias. O atendimento na Secretaria funcionou normalmente, assim como a oferta de merenda aos alunos que manifestaram interesse.



A pasta ressalta que os casos confirmados de servidores e alunos são acompanhados por meio do Sistema de Informação e Monitoramento da Educação (SIMED) para a Covid-19 da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que tem os dados atualizados diariamente.