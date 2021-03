A Via Varejo informou que o regime de contratação é CLT Reprodução internet

Publicado 02/03/2021 12:57 | Atualizado 02/03/2021 13:12

A Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia, Pontofrio e Extra.com, anunciou, nesta terça-feira, a abertura de 200 novas vagas para pessoas com deficiência (PcD) em todo o Brasil. No Estado do Rio, são 33 oportunidades distribuídas entre a capital fluminense e os municípios de Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu, Campo dos Goytacazes e Rio das Ostras.



As vagas são para início imediato nas Casas Bahia e Pontofrio. Os selecionados irão atuar em variadas posições em lojas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

O regime é CLT e garante diversos benefícios. Neste ciclo de contratações, os candidatos precisam ter mais de 18 anos, ensino médio completo (de preferência), disponibilidade para trabalhar em escala 6x1, experiência em atendimento com cliente e o laudo médico com CID atualizado.



Os interessados podem se cadastrar por meio do site: https://viavarejo.gupy.io/, para banco de currículos. Os selecionados poderão, ainda, participar dos grupos de afinidade da companhia com o objetivo de trazer mais inclusão para o dia a dia da empresa.