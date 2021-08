Dia do Estagiário: evento gratuito ajuda estudantes a conseguir oportunidades ainda este ano - Reprodução/Pexels

Dia do Estagiário: evento gratuito ajuda estudantes a conseguir oportunidades ainda este anoReprodução/Pexels

Publicado 13/08/2021 13:20 | Atualizado 13/08/2021 14:23

Rio - Estudantes que estão a procura de um estágio terão a chance de ganhar uma orientação profissional durante um evento realizado pela Estácio e a Academia do Universitário. O encontro virtual e gratuito acontecerá no 18 de agosto, Dia do Estagiário, das 11h às 19h.

O evento aproveitará o retorno gradual do mercado de trabalho e o avanço da vacinação contra à Covid-19, para conectar universitários a profissionais com sólida atuação no mercado de trabalho, e que podem, pela sua experiência, auxiliá-los com dúvidas, dicas e orientações sobre como começar o novo semestre com melhores chances de conquistar uma oportunidade de estágio em ótimas empresas. Dividido em três períodos – manhã, tarde e noite – as palestras serão transmitidas ao vivo pelo Youtube da Academia do Universitário.



Com mediação de Diego Cidade, CEO & Fundador da Academia do Universitário, as palestras serão focadas em tirar dúvidas jurídicas sobre a lei do estágio, falar sobre a importância de sair da zona de conforto, de formas de contratação na atualidade e do empoderamento e protagonismo universitário. Os palestrantes, referências em desenvolvimento profissional, são: Rodrigo Fontes, Coutry Director Brasil – Tinder; Ricardo Dias, Fundador – Adventure, INC; João Branco, VP Marketing – Mc Donald´s; Illana Kern, Head of People Design BU – Ambev; Paula Caldas, Sênior Operation Manager LATAM – Uber e; Paula Benevides, VP Desenvolvimento Humano e Organizacional – Raízen.

