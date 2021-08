Corpo de Bombeiros oferece três mil vagas temporárias - Divulgação

Corpo de Bombeiros oferece três mil vagas temporárias

Publicado 11/08/2021 07:00

Rio - As inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) terminarão às 23h59 desta sexta-feira, 13. A corporação oferece três mil vagas temporárias, sendo 2.548 são para soldados e 452 para oficiais do quadro da Saúde. Os ganhos iniciais são de R$ 1.226,94, para soldado no primeiro ano, e de R$ 3.452,55 no segundo ano. Para o tenente (oficial), o valor é de R$ 7.940,78.

As vagas de soldado estão distribuídas pelos postos de combatente, motorista combatente (com exigência de Carteira Nacional de Habilitação - na categoria B), guarda-vidas, técnico de enfermagem e socorrista. Já as oportunidades para oficial temporário são na área da Saúde, nos cargos de: médico (diversas especialidades), enfermeiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.



Requisitos

Para as vagas de soldado temporário, o candidato precisa ter o nível médio completo. Nos casos das oportunidades para técnicos de enfermagem, o curso técnico na área é exigido. A escolaridade exigida para o oficial é o nível superior na área de interesse. No caso dos médicos especialistas, é exigida ainda a especialização correspondente. Como prevê o Serviço Militar Temporário (SMTV), além da escolaridade, a idade máxima para ocupar o posto de praça temporário é de 25 anos e a de oficial temporário, de 35 anos.

A banca organizadora é a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FUNRIO). O valor da taxa de inscrição será de R$ 95,31 para as vagas de Tenente BM Temporário Voluntário, e de R$ 71,53 para as vagas de Soldado BM Temporário Voluntário. As provas serão realizadas em 10 de outubro.



O secretário-geral da FUNRIO, Murilo Rabat, orienta para que o candidato chegue com uma hora de antecedência ao local de prova e que não esqueça de tomar todos os cuidados necessários para que sejam cumpridos os protocolos locais de prevenção à pandemia do coronavírus. Ele acrescenta: "Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da fundação (funrio.org.br)".

Etapas

O Concurso Bombeiros RJ terá três etapas. A primeira delas será a prova objetiva, no dia 10 de outubro. A avaliação será aplicada nas seguintes cidades: Rio de Janeiro; Petrópolis; Magé; Nova Friburgo; Teresópolis; Volta Redonda; Barra Mansa; Resende; Barra do Piraí; Vassouras; Campos dos Goytacazes; Itaperuna; Miracema; Macaé; Cabo Frio; Duque de Caxias; Nova Iguaçu; São João de Meriti; Nilópolis; Angra dos Reis; Itaguaí; Niterói; São Gonçalo; Maricá e Itaboraí.

O exame contará com 50 questões para soldados e 60 para oficiais temporários. As disciplinas irão variar conforme a carreira e a especialidade escolhidas pelo candidato, sendo elas:

- Soldado combatente e motorista (15 questões de Língua Portuguesa, 15 questões de Matemática e 20 questões de Raciocínio Lógico);

- Soldado guarda-vidas (15 questões de Língua Portuguesa, 15 questões de Matemática e 20 questões de Raciocínio Lógico);

- Soldado técnico de enfermagem e socorrista (15 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática e 25 questões de Conhecimentos Específicos);

- Enfermeiro, assistente social, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo (15 questões de Língua Portuguesa e 45 específicas da área correspondente);

- Médico socorrista (15 questões de Língua Portuguesa e 45 de Conhecimentos de Medicina e Medicina de Emergência);

- Médico (demais especialidades) (15 questões de Língua Portuguesa, 20 de Conhecimentos de Medicina e Medicina de Emergência e 25 questões específicas da área da Medicina correspondente).

Os aprovados realizarão o Teste de Aptidão Física (TAF). Posteriormente, será aplicado o Teste de Habilidades Específicas (THE), para a vaga de soldado guarda-vidas e o exame de saúde, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do CBMERJ, para os habilitados nos testes anteriores.

O prazo de validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Já os aprovados serão contratados pelo período de um ano, cabendo prorrogação por até oito anos.

Preparação

O primeiro passo para a preparação deve ser a leitura do edital referente ao certame desejado pelo candidato. É o que recomenda o professor de matemática e diretor-geral do Colégio e Curso ZeroHum, Leonardo Chucrute. "É de suma importância que os candidatos leiam atentamente todos os pontos do edital para que eles não cometam erros básicos que possam o eliminar do concurso".

Ele ressalta que as estratégias de estudo devem ser feitas considerando a banca do concurso, o padrão das questões, resolução das provas anteriores e as principais dificuldades do candidato. Além disso, o professor indica que um bom cronograma de estudos deve ser feito priorizando as dificuldades e as disponibilidades de horários para estudo do candidato.

"Em relação às dificuldades, deve-se levar em consideração, na confecção dos cronogramas, que o candidato apenas obterá êxito no concurso (aprovação) se tais dificuldades forem atacadas e medidas com solução de questões referentes aos assuntos. Já em relação aos horários, deve-se observar que o tempo gasto com as dificuldades deve ser maior do que o tempo das demais disciplinas", sugere.

O professor dá mais dicas: "Para solucionar ou minimizar quaisquer problemas referentes à preparação, o candidato deve sempre se testar em simulados e soluções de provas anteriores, observando os resultados apresentados e se conseguiu atender ao tempo relacionado ao número de questões da prova. Ou seja, se a relação tempo de prova/número de questões foi atendida e treinar isso".