Serão oferecidos cursos de Informática Básica e Mídias Sociais, além de Introdução ao MS ProjectDivulgação

Publicado 09/08/2021 11:19

Rio - O Senac RJ oferece 240 vagas gratuitas de qualificação profissional na modalidade de ensino a distância (EAD) por meio do Programa Senac na Comunidade. As inscrições para os cursos nas áreas de comunicação, informática, gastronomia e beleza serão realizadas pelos e-mails dos espaços parceiros, a partir do dia 16 de agosto.

Os espaços parceiros são: Fundação São Joaquim ( [email protected] ), na Tijuca; Agência Social de Talentos ( [email protected] ), em Bonsucesso; Casa da Cultura ( [email protected] ), em São João de Meriti; SOS Amigos do Bem ( [email protected] ), em Campo Grande; Ser Cidadão ( [email protected] ), em Santa Cruz; e, Craque do Amanhã ( [email protected] ), em São Gonçalo.O projeto, já reconhecido por sua abrangência presencial, será ampliado neste momento para a modalidade EAD, a fim de possibilitar o acesso de alunos no cenário da pandemia. Ao todo, serão cinco opções de cursos voltados para jovens a partir de 16 anos e adultos, moradores das regiões e entorno dos espaços parceiros, em situação de vulnerabilidade social. As aulas iniciam no dia 13 de setembro.Na área de informática, serão oferecidos cursos de Informática Básica e Mídias Sociais, além de Introdução ao MS Project. No segmento gastronômico, Sustentabilidade Aplicada à Cozinha. Apenas no segmento de Beleza, haverá atividades presenciais. As aulas práticas dos cursos de Técnicas de Tranças – Webtv e Unhas Decoradas – Webtv serão oferecidas nos espaços parceiros: Casa de Cultura, Craque do Amanhã, Ser Cidadão e SOS Amigos do Bem.