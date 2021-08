Ao final, os participantes terão a oportunidade de fazer parte de uma rede nacional do Conecta+ Brasil - CIEDS/ Divulgação

Ao final, os participantes terão a oportunidade de fazer parte de uma rede nacional do Conecta+ BrasilCIEDS/ Divulgação

Publicado 05/08/2021 18:22 | Atualizado 05/08/2021 18:29

Como forma de apoiar a retomada econômica de um dos grupos mais afetados pela pandemia no Brasil, o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) e o WhatsApp criaram o Conecta+ Brasil. A parceria inédita tem como objetivo apoiar profissionais, formais e informais, principalmente de favelas e periferias, com capacitação exclusiva sobre empreendedorismo, boas práticas, e ferramentas disponíveis gratuitamente no aplicativo WhatsApp Business, versão para negócios do WhatsApp.

O Conecta+ Brasil pretende atingir cerca de 10 mil empreendedores em todo o país. As inscrições estarão abertas até o dia 20 deste mês para todo o Brasil.



“Num momento em que já se discute sobre o pós-pandemia, é muito importante levarmos em consideração os mais afetados pela crise. O Conecta+ Brasil tem isso como objetivo, capacitar trabalhadores de todos os tipos, para que eles também sejam protagonistas nessa fase de retomada”, comenta Vandré Brilhante, presidente do CIEDS.

Publicidade