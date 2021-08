Ao todo, 3.006.263 milhões de acordos foram fechados até esta terça-feira - Reprodução

Publicado 04/08/2021 13:21

O governo do Rio criou o projeto - Painel Interativo de Vagas - para disponibilizar a visualização das oportunidades de emprego divulgadas nas unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) segmentadas por regiões, municípios e funções. A plataforma ficará disponível no site da Secretaria de Trabalho e Renda (www.rj.gov.br/secretaria/trabalho) e será atualizada às terças-feiras de acordo com o Portal Mais Emprego, do Ministério da Economia.

O Painel Interativo de Vagas vai facilitar a busca do cidadão, mostrando os requisitos de cada oportunidade, como o local de trabalho, faixa salarial e escolaridade exigida. Através do mapa, também será possível ter acesso aos endereços das unidades Sine do Estado do Rio.

"O Painel Interativo de Vagas será fundamental para àqueles que buscam a inserção e reinserção no mercado de trabalho. É mais um projeto que ajuda na retomada da economia fluminense, no enfrentamento à pobreza e na geração de emprego e renda", disse o governador Cláudio Castro.

Depois de consultar as vagas disponíveis, a pessoa deve ir à uma unidade Sine com documentos de identificação civil, PIS, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência para realizar ou atualizar o cadastro. O sistema Sine faz uma análise comparativa do perfil profissional do candidato cadastrado com a vaga disponibilizada pela empresa contratante.

"Com o painel, o cidadão vai visualizar, com mais facilidade, as vagas próximas à sua residência, escolaridade exigida e faixa salarial", explicou o secretário de Trabalho e Renda, Léo Vieira.