Estado do Rio está com mais de 1,7 mil vagas de trabalho abertas nesta semana - Reprodução

Estado do Rio está com mais de 1,7 mil vagas de trabalho abertas nesta semanaReprodução

Publicado 02/08/2021 16:56 | Atualizado 02/08/2021 17:01

O DIA selecionou oportunidades no Estado do Rio de Janeiro. Confira mais de 1,7 mil vagas abertas nesta semana. Rio - A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última sexta-feira, 30, aponta que a taxa de informalidade no mercado de trabalho aumentou para 40% da população ocupada no trimestre encerrado em maio, o que equivale a 34,7 milhões de pessoas. Para auxiliar quem busca um emprego formal,selecionou oportunidades no Estado do Rio de Janeiro. Confira mais de 1,7 mil vagas abertas nesta semana.



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), por exemplo, captou, nesta semana, mais 355 oportunidades de emprego para o município do Rio. Para concorrer a essas vagas, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, reabertos no início deste ano (Tijuca, na Rua Camaragibe, 25; e Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1400 – sala 102). Há, também, chances para pessoas com deficiência (PCDs).

Publicidade

Para ensino fundamental completo, a pasta oferece vagas para cozinheiro e doméstica. Já para ensino médio completo, há chances para repositor, encarregado de padaria e de laticínios, operador de caixa, vigia noturno, entre outras. Na relação de oportunidades para PCDs, estão disponíveis funções como atendente de loja, empacotador, balconista de padaria, entre outras, com ensino fundamental incompleto. Veja a lista completa no site da Prefeitura do Rio.

Luandre

Publicidade

A Luandre disponibiliza 48 vagas para cargos como estoquista, assistente administrativo, atendente de vendas, técnico de enfermagem, entre outras. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Comunidade Católica Gerando Vidas

Publicidade

A Comunidade Católica Gerando Vidas está com 689 oportunidades nesta semana. No setor de serviços, a maioria das vagas é para empresas de terceirização, com oportunidades para administrativo, porteiro, telemarketing, serviços de limpeza e apoio. As inscrições devem ser feitas pelo site: www.trabalhobrasil.com.br.

Assaí Atacadista



O Assaí Atacadista tem 266 vagas de emprego abertas para a cidade de Macaé, na região Norte Fluminense. As oportunidades, criadas para compor o time de uma nova loja que será inaugurada na Avenida Lacerda Agostinho, no bairro Virgem Santa, nos próximos meses, são todas efetivas e abrangem diferentes áreas, entre funções de lideranças, técnicas e também operacionais.

Publicidade

Entre alguns dos postos, estão chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, entre outros. As vagas também incluem oportunidades para pessoas com deficiência. No Estado do Rio de Janeiro, a companhia já conta com 22 lojas e esta será a primeira unidade do Assaí no município.



Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaimacae.gupy.io/ até o dia 3 de setembro. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Setrab

Publicidade

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferta 393 oportunidades de trabalho. As oportunidades são disponibilizadas, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Baixadas Litorâneas, Costa Verde, Médio Paraíba, Serrana e Norte Fluminense do Rio de Janeiro.

O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Publicidade

Na região Metropolitana, a secretaria oferece 202 oportunidades. Entre elas, 25 vagas para operador de telemarketing, 26 para açougueiro, entre outras. Na região das Baixadas Litorâneas, são 10 vagas para operador de caixa e atendente de loja.

Moradores da região da Costa Verde podem concorrer a uma das 20 oportunidades abertas na região para as funções de carpinteiro, pedreiro, ferreiro armador e servente de pedreiro. Já na região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 11 vagas. Entre as opções, existem vagas para assistente de mídias sociais, auxiliar de linha de produção, entre outras.



Na região do Norte Fluminense, estão sendo ofertadas 10 oportunidades para operador de caixa e atendente de loja, tendo como pré-requisito ensino médio completo. Quem mora na região Serrana pode concorrer a uma das 140 vagas disponibilizadas no local para funções como técnico de suporte de TI, rastreador de satélite, desenvolvedor web, web designer, entre outras.

Publicidade

Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou por meio dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.