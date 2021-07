De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego de 14,6% é a segunda maior da série histórica, iniciada em 2012 pelo instituto - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego de 14,6% é a segunda maior da série histórica, iniciada em 2012 pelo institutoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/07/2021 12:36

A pandemia do coronavírus ainda provoca uma crise no mercado de trabalho e deixa milhares de trabalhadores sem emprego. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira, 30, a taxa de desocupação permaneceu estável em 14,6%, mas a informalidade atingiu 40%.

A taxa de desemprego encerrou o trimestre fechado em maio com 14,8 milhões de pessoas desocupadas (14,6%), ficando estável em relação ao trimestre encerrado em fevereiro (14,4%). Naquele mês, o país contabilizava 14,4 milhões de pessoas sem trabalho.

Publicidade

De acordo com o IBGE, a taxa de 14,6% é a segunda maior da série histórica, iniciada em 2012 pelo instituto. A maior taxa, de 14,7%, foi registrada nos dois trimestres móveis imediatamente anteriores, fechados em março e abril.

No caso da taxa de informalidade, o percentual equivale a 34,7 milhões de pessoas. No trimestre anterior, a taxa foi de 39,6%, com 34 milhões de informais. Entretanto, analista da pesquisa, Adriana Beringuy, observa que há um ano esse contingente era menor, 32,3 milhões e uma taxa de 37,6%.

Publicidade

“Hoje temos 2,4 milhões de trabalhadores informais a mais do que há um ano. Contudo, se olharmos o trimestre pré-pandemia (dezembro a fevereiro de 2020), os informais somavam 38,1 milhões de pessoas a uma taxa de informalidade de 40,6%. Ou seja, por mais que os informais venham aumentando sua participação na população ocupada nos últimos trimestres, o contingente ainda está num nível inferior ao que era antes da pandemia”, compara a analista da pesquisa.



Os informais são os trabalhadores sem carteira assinada (empregados do setor privado ou trabalhadores domésticos), sem CNPJ (empregadores ou empregados por conta própria) ou trabalhadores sem remuneração.

Por tudo isso, o nível de ocupação (48,9%) continua abaixo de 50% desde o trimestre encerrado em maio do ano passado, o que indica que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país.

Publicidade

Além disso, o levantamento mostrou que a população subutilizada, que compreende pessoas desempregadas, subocupadas por insuficiência de horas e as que desistiram de procurar emprego, contabiliza 32,9 milhões de brasileiros. A taxa composta de subutilização também ficou estável (29,3%) em relação ao trimestre anterior (29,2%).

Já os trabalhadores subocupados por insuficiência de horas trabalhadas atingiu o contingente recorde de 7,4 milhões, um aumento de 6,8%, com mais 469 mil pessoas. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior esse indicador subiu 27,2%, quando havia no país 5,8 milhões de pessoas subocupadas.



Os desalentados, que desistiram de procurar trabalho devido às condições estruturais do mercado, somaram 5,7 milhões de pessoas, ficando estáveis em relação ao trimestre anterior, mas cresceram 5,5% frente ao mesmo período de 2020 (5,4 milhões).

Publicidade

Pessoas empregadas

A população na força de trabalho, que inclui as pessoas ocupadas e desocupadas, cresceu 1,2 milhão, puxada pelo contingente de ocupados (86,7 milhões), que subiu em 809 mil, um aumento de 0,9%, na comparação com o trimestre anterior. A analista da pesquisa, Adriana Beringuy, explica que essa expansão da ocupação reflete o avanço de 3,0% dos trabalhadores por conta própria, única categoria profissional que cresceu no período.



“Esses trabalhadores estão sendo absorvidos por atividades dos segmentos de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que cresceu 3,9%, o único avanço entre as atividades no trimestre até maio”, diz a analista.

Publicidade

Já na comparação com o trimestre fechado em maio do ano passado, a força de trabalho cresceu 2,9% (ou 2,9 milhões), porém, influenciada, principalmente, pelo aumento da população desocupada (2,1 milhões).



“Muitas pessoas interromperam a procura por trabalho no trimestre de março a maio do ano passado por conta das restrições, já que muitas atividades econômicas foram paralisadas para conter a pandemia. Isso fez a procura por trabalho diminuir. Um ano depois, com a flexibilidade, essas pessoas voltaram a pressionar o mercado”, explica Adriana Beringuy.



Também foram os trabalhadores por conta própria que tiveram a maior expansão (2,0 milhões) no mercado de trabalho em um ano. “O crescimento do trabalho por conta própria se deu, sobretudo, na agricultura (27%), construção (25%) e informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (24%). Os outros 24% foram disseminados nas demais atividades investigadas pela PNAD Contínua”, detalha a analista do IBGE.



A pesquisa mostra que no trimestre até maio, o trabalho com carteira assinada no setor privado ficou estável (29,8 milhões). Já na comparação anual houve uma redução de 4,2% ou menos 1,3 milhão de pessoas. A categoria dos trabalhadores domésticos foi estimada em 5,0 milhões de pessoas, ficando estável nas duas comparações. O mesmo aconteceu com os empregados do setor público (12,0 milhões).



Os empregados no setor privado sem carteira também ficaram estáveis (9,8 milhões). Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, porém, foi registrada um crescimento de 6,4%, com mais 586 mil pessoas. Os empregadores (3,7 milhões) apresentaram estabilidade em relação ao trimestre anterior. Já a categoria com CNPJ registrou o menor nível da série (3,1 milhões). Frente ao mesmo trimestre do ano passado, houve uma redução de menos 311 mil empregadores.

A pesquisa mostra ainda que o rendimento médio real dos trabalhadores foi de R$ 2.547 no trimestre fechado em maio, ficando estável em relação ao anterior. A massa de rendimento real, que é soma de todos os rendimentos dos trabalhadores, também ficou estável, atingindo R$ 215,5 bilhões.