Começo das aulas está previsto para o dia 9 de agostoDivulgação

Publicado 30/07/2021 11:41

Rio - A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), em parceria com a Cisco Networking Academy, vai abrir na próxima segunda-feira, 02, as inscrições para dois cursos gratuitos online de tecnologia: NDG Linux Unhatched e Fundamentos em Cibersegurança. Com aulas a partir de 09 de agosto, o principal requisito é que que o participante saiba utilizar a internet (enviar, responder e receber mensagens via e-mail).

"O mercado necessita de profissionais especializados na área de Tecnologia da Informação. Um segmento que cresce dia a dia. Atualmente, com a interação em todas as áreas ocorrendo praticamente de forma virtual, é fundamental propiciar às pessoas o aprendizado de ferramentas tecnológicas", enfatiza Willian Coelho, secretário municipal de Ciência e Tecnologia.

O curso de NDG Linux Unhatched vai permitir que os alunos conheçam a parte superficial do Linux, o sistema operacional de back-end utilizado atualmente pelas maiores empresas globais de tecnologia, como Facebook, Google, Microsoft, NASA, Tesla, Amazon, entre outras. Já no módulo Fundamentos em Cibersegurança, os alunos compreenderão princípios de segurança, tecnologias e procedimentos utilizados para defender as redes de crimes cibernéticos.

Os dois módulos fazem parte da programação de cursos de tecnologia promovidos pela SMCT para este semestre. Desde o início do ano, a pasta, através de parcerias, já ofereceu oito cursos online de tecnologia com o objetivo de proporcionar gratuitamente conhecimento e informação para as pessoas.

