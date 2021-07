Itaú Personnalité abre mais de 650 vagas para gerente e agente de relacionamento na região Sudeste - Divulgação

Publicado 28/07/2021 15:38

O Personnalité, segmento de alta renda do Itaú Unibanco, está com mais de 650 vagas abertas para as posições de gerente e agente de relacionamento – e isso apenas nas três principais capitais do Sudeste: Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

Reconhecido pelo trabalho de assessoria financeira completa de alta renda, o Itaú Personnalité busca manter esse destaque ao oferecer oportunidades de carreira a talentos que tenham a ambição para embarcar com o segmento nessa jornada de inovação, transformação e crescimento.

Para as colocações, o banco busca pessoas com espírito empreendedor, capazes de entregar uma assessoria financeira alinhada ao momento de vida dos clientes, com expertise para lidar com uma carteira de clientes pessoa física de alta renda, conhecimento do mercado de investimentos e do cenário econômico atual.

Para gerentes de relacionamento, é necessário ter graduação superior completa e experiência comercial com clientes de alta renda e produtos financeiros para esse segmento, além da certificação CPA20 ou CEA.

Os candidatos a agente de relacionamento precisam ter o superior completo ou cursando, e a certificação CPA10. Pós-graduação ou especialização são diferenciais.

Para conferir as informações das vagas para gerente de relacionamento, basta acessar o perfil do Itaú na plataforma 99 Jobs: https://99jobs.com/itau-unibanco/jobs/147260-gerente-de-relacionamento-personnalite

