A instituição também anunciou a disponibilidade de 27 chances de emprego, estágio e jovem aprendiz para pessoas com deficiência Reprodução da internet

Publicado 26/07/2021 12:52 | Atualizado 26/07/2021 13:34

A semana inicia com uma excelente oportunidade para os estudantes do Rio: O CIEE-Rio está com 2624 vagas de estágio e aprendizagem abertas para jovens de ensinos médio e superior a partir desta segunda-feira, 26. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site do da instituição. As vagas contemplam, ao todo, 21 áreas de atuação.Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização do cadastro, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados.A instituição também anunciou a disponibilidade de 27 chances de emprego, estágio e jovem aprendiz para pessoas com deficiência em empresas privadas e órgãos públicos. Nesse caso, os candidatos devem encaminhar currículo e laudo médico para [email protected] Confira abaixo a disposição das vagas de ensino superior:– Administração (2),Arquitetura (13), Ciências Contábeis (39),Comunicação (6),Design (2),Direito (101),Educação (20),Engenharia (33),Informática (24), Saúde (62), Serviço Social (1), Recursos Humanos (5), Turismo (7)– Administração (5), Ciências Contábeis (1),Ciências Econômicas (01), Educação (10), Saúde (11)– Administração (26),Comunicação (2),Direito (12),Educação (182), Engenharia (1), Informática (3), Saúde (4), Recursos Humanos (1)– Administração (27), Comunicação (4), Contabilidade (1), Educação (4), Estética (1),Engenharia (3), Relações Internacionais (1)– Administração (6), Ciências Contábeis (1), Comunicação (6),Desenho Industrial (1), Direito (53), Educação (18), Engenharia (1), Moda (1),Saúde (3)– Administração (4), Ciências Contábeis (1), Comunicação Social (1), Direito (1),Educação (1), Informática (2)– Administração (35), Contabilidade (4), Comunicação (6), Direito (33),Educação (1), Engenharia (5), Informática (3), Saúde (1)– Administração (25),Arquitetura (2), Contabilidade (2), Comunicação Social (10), Direito (6), Educação (2),Saúde (2), Engenharia (5), Informática (1),Recursos Humanos (2), Turismo (2)