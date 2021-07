Universidade Veiga de Almeida - Universidade Veiga de Almeida

Publicado 22/07/2021 20:07

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) irá lança neste mês uma série de cursos de extensão online gratuitos para quem quer aproveitar a oportunidade de enriquecer o currículo e alavancar a carreira. Os cursos são de início imediato e podem ser realizados por quem deseja fazer ou já fez uma graduação.

Alinhados à tendências do mercado, os conteúdos estão divididos por áreas de atuação, como Engenharia e Tecnologias, Gestão e Negócios e Comunicação, Design e Arquitetura. A carga horária das formações varia de 1h10 a 6h de duração.



Entre os destaques está o curso de Energias Renováveis, que apresenta o macrocenário energético brasileiro, com destaque especial para as energias oriundas de fontes renováveis. Em sete aulas, especialistas da UVA abordam os principais conceitos, tecnologias e fontes disponíveis, além de seus potenciais de exploração, viabilidades de utilização e oportunidades de trabalho e negócios na área.



Outro curso em alta é o de Marketing Pessoal para Novos Líderes. Por meio da metodologia da Ativação Experimental, o material capacitará o universitário com dicas sobre autoconhecimento, mentoria planejada e outras habilidades comportamentais necessárias para se destacar no mercado de trabalho.

