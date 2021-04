Alessandra Veiga foi casada com Tom por quase 15 anos e diz que eles estavam pensando em voltar Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 13:54

O 'Domingo Espetacular' deste fim de semana (11), traz detalhes da disputa pela herança de Tom Veiga e os novos elementos que levantaram suspeitas sobre a morte do intérprete do Louro José. Roberto Cabrini investiga a relação conturbada de um dos humoristas mais queridos do Brasil com a terceira e última mulher, Cybelle Herminio, e a questiona sobre as denúncias da família e de funcionários de Tom de que o teria agredido. E ainda: uma entrevista exclusiva com Alessandra Veiga, que também foi casada com Tom e é mãe dos dois filhos caçulas do artista. Tom ainda deixou mais dois filhos da união com Cristina Rilco.

Cybelle afirma que a ideia de torná-la herdeira foi do próprio marido. “O testamento partiu do Tom, porque ele sempre soube os filhos que tinha. E eu vou te provar isso porque o Tom fala”, diz a empresária. Ela relata uma relação complicada dele com a família: “O que eu quero dizer é que não existe esse carinho, não existia esse carinho de pai. Ele se sentia um caixa eletrônico”.

Ela conta a sua versão sobre a briga ocorrida enquanto Tom Veiga tomava um vinho. “Quando eu vi que ele estava entornando a garrafa de vinho, literalmente, em pouquíssimo tempo, e estava indo pegar outra, eu não permiti. Quando ele abriu uma garrafa de vinho, eu entornei essa garrafa de vinho na pia da área externa em que a gente estava. Ele foi para a cozinha, pegou uma garrafa de cachaça. Eu peguei essa outra garrafa e entornei na pia”.

Cybelle negou nesta semana que estaria separada de Tom Veiga. Em entrevista a Cabrini, a segunda esposa do artista, Alessandra, desmente a afirmação. "Ela (Cybelle) disse que não tem nada de divórcio, Tem, tinha dado o divórcio, sim.”

Sobre as agressões que Tom teria sofrido, Alessandra revela que o apresentador não queria expor o caso: “Ele tinha vergonha, como ele vai fazer um boletim de ocorrência? Ele pediu para não contar para ninguém". Ela explica: "Ele diz ter sido vítima de um golpe porque quando ela provocou ele para reagir, que ela disse: ‘Vai reage, você não vai fazer nada?’. Ele acreditava que se ele fosse revidar e ela se machucasse, ela entraria com a lei Maria da Penha", conta.