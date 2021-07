Escola Eleva, unidade Barra da Tijuca - Caio Correa

Publicado 20/07/2021 19:35 | Atualizado 21/07/2021 17:20

A unidade da Barra da Tijuca da Escola Eleva está com 10 oportunidades abertas – majoritariamente para professores e auxiliares – com licenciatura completa em matemática, biologia, artes visuais, física, inglês e teoria do conhecimento. É necessário ter inglês fluente ou nativo, certificação para lecionar neste idioma e experiência prévia em ambiência escolar.



A principal missão dos auxiliares é apoiar os mestres nas atividades pedagógicas e tecnológicas, acolher e acompanhar a rotina dos estudantes, zelar pela boa organização do espaço e proporcionar uma relação respeitosa e colaborativa entre as crianças e jovens.



Ainda existem posições para a área administrativa, inclusive direcionadas para PCDs, que terão foco no preenchimento e organização de documentos, planilhas e formulários; alinhamento de agendas das lideranças, e apoiar ações na estrutura física da unidade, como eventos e interface com terceirizados.



A Escola Eleva da Barra da Tijuca ainda está abrindo 3 classes do 1º ano do ensino médio – para cerca de 90 alunos - com início das aulas em fevereiro de 2022. O formulário de admissão pode ser encontrado aqui. Foi construído um novo prédio, já em operação, para o ensino médio da Escola Eleva da Barra da Tijuca, composto com auditório, laboratório, salas de aula, Estúdio, 2 Maker Spaces, biblioteca, novas quadras, além de outros espaços que fomentam a curiosidade e a paixão por aprender dos alunos.

As vagas podem ser visualizadas em https://escolaeleva.gupy.io/.