Há postos de trabalho para pessoas com deficiência (PcDs) - Foto: Internet

Há postos de trabalho para pessoas com deficiência (PcDs)Foto: Internet

Publicado 19/07/2021 16:55

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 449 oportunidades de trabalho. As oportunidades são disponibilizadas, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Serrana, Baixadas Litorâneas e Norte Fluminense do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

O destaque desta semana está na oferta de uma oportunidade de trabalho na região das Baixadas Litorâneas para Engenheiro Mecânico, tendo como pré-requisito possuir ensino superior completo na área, CREA ativo, residir em Araruama ou adjacências e não assinar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para outra empresa. Além desta, também existe uma vaga para Vendedor de Comércio Varejista na região.Na Região Metropolitana, são oferecidas 209 oportunidades. Destas, 35 vagas são destinadas exclusivamente às pessoas com deficiência, através do Sine Nead. Além disso, destacam-se 55 oportunidades para Operador de Telemarketing, tendo como pré-requisito ter o ensino médio completo. Além de vagas para Vendedor de Serviços, Garçom, entre outras.Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 191 vagas oferecidas no local. Entre elas, 19 vagas para Programador de Sistema de Computador, 10 para Pintor de Edifícios, entre outras.Na Região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 46 vagas. Entre as opções, existem 11 vagas para Operador de Processo de Produção, 10 para Inspetor de Qualidade, entre outras.Na Região do Norte Fluminense está sendo oferecida 1 oportunidade para auxiliar de limpeza, tendo como pré-requisito ensino fundamental completo.“Desde que assumimos a secretaria de Trabalho e Renda, identificamos a necessidade de ampliar a oferta de vagas nas unidades Sine. Por isso, temos investido no setor de captação de vagas e também em ações que visam a qualificação do cidadão fluminense” reforçou o secretário de Trabalho e Renda, Léo Vieira.Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.O cadastro também pode ser realizado através do envio do currículo para o e-mail [email protected] Pelo mesmo canal é possível esclarecer dúvidas. Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência é preciso enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou ir presencialmente até a unidade localizada na rua do Lavradio, nº 42 – Centro do Rio de Janeiro.