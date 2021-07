Estado do Rio está com mais de 780 vagas de emprego abertas nesta semana - Divulgação

L Letícia Moura

Publicado 13/07/2021 16:32 | Atualizado 13/07/2021 16:35

Rio - Para quem busca se recolocar ou ingressar no mercado de trabalho, o estado do Rio está com mais de 780 vagas de emprego abertas nesta semana. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), por exemplo, disponibiliza 489 oportunidades por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas e Serrana do Rio de Janeiro.





Na Região Metropolitana, são oferecidas 205 oportunidades. Entre as opções, destacam-se 65 oportunidades para operador de telemarketing, tendo como pré-requisito ter o ensino médio completo. Além de 21 vagas para vendedor de serviços e oportunidades para auxiliar de limpeza, operador de caixa, almoxarife, entre outras. Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 218 vagas oferecidas no local. Entre elas, 46 vagas para técnico de suporte em TI (Tecnologia da Informação), 32 para vendedor, entre outras.



Na Região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 36 vagas. Entre as opções, existem 14 vagas para costureira, 3 para inspetor de qualidade, entre outras. Na Região das Baixadas Litorâneas, são 30 oportunidades de trabalho para as funções de encarregado de supermercado, operador de caixa e orientador de tráfego.



Comunidade Católica Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas oferece 177 oportunidades de trabalho para a capital, Baixada Fluminense e Região Metropolitana do Rio. A instituição oferta vagas para frentista, auxiliar de limpeza, recepcionista, vendedor, assistente administrativo, porteiro, vigia noturno, entre outras. Os interessados podem conferir mais informações e realizar a inscrição pelo site: www.trabalhobrasil.com.br

Luandre

A Luandre está com 120 vagas para cargos como auxiliar administrativo, operador de caixa, enfermeiro, técnico de enfermagem, consultor de negócios, eletromecânico, entre outros. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site: candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre, disponível nas plataformas iOS e Android.

Petrobras

Até o dia 30 deste mês, universitários de todo Brasil podem se inscrever no programa Petrobras Conexões para Inovação, Módulo Ignição, 2ª edição, pelo site: www.puc-rio.br/ignicao. A iniciativa da Petrobras em parceria com a PUC-RIO e o apoio da Agência Nacional do Petróleo (ANP) vai selecionar 24 estudantes. Eles terão direito a uma bolsa de estágio com remuneração mensal.

No programa, os alunos serão desafiados a transformar o mercado de Óleo e Gás por meio do desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços baseados em tecnologia, usufruindo do know-how da universidade e do conhecimento de mercado da Petrobras. Eles aprenderão a utilizar tecnologias emergentes como Blockchain, Inteligência Artificial, Internet das Coisas etc.

Podem se candidatar universitários sem experiência anterior, de qualquer instituição superior e área de formação, com 18 anos ou mais. As atividades se iniciarão em setembro de 2021 na modalidade remota. A duração do programa é de 15 meses e sua metodologia exclusiva é baseada em desafios, na multidisciplinaridade e no desenvolvimento de comportamentos do profissional do século XXI.