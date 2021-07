Os novos colaboradores atuarão na rede de agências do Itaú Unibanco, oferecendo assessoria personalizada para os clientes dos mais diversos perfis - Reprodução

Publicado 13/07/2021 18:03

O Itaú Unibanco abre 80 vagas em todas as regiões do Brasil para a posição de Consultor de Seguros. É necessário ter graduação completa ou estar cursando o último ano de faculdade.

O banco afirma que é imprescindível ter experiência comercial, seja em venda consultiva por telefone ou presencial. Conhecimento em seguros pode ser um diferencial, mas não é obrigatório: o banco oferece treinamento exclusivo para formação de especialistas em seguros.

Os novos colaboradores atuarão na rede de agências do Itaú Unibanco, oferecendo assessoria personalizada para os clientes dos mais diversos perfis e apresentando a eles a solução ideal em seguros para o seu perfil e momento de vida.



Para conferir as informações dessas vagas e inscrever seu currículo, basta acessar o perfil do Itaú na plataforma 99 Jobs: https://99jobs.com/itau-unibanco/jobs/151382-consultor-de-seguros-sp . Profissionais com deficiência podem se candidatar pelo link: https://99jobs.com/itau-unibanco/jobs/152944-consultor-de-seguros-vagas-em-todo-o-brasil?preview=true.