Petrobras Conexões para Inovação - Módulo Ignição tem inscrições abertas para universitários de todo o país - Reprodução/ Agência Brasil

Petrobras Conexões para Inovação - Módulo Ignição tem inscrições abertas para universitários de todo o país Reprodução/ Agência Brasil

Publicado 13/07/2021 14:47

Estão abertas as inscrições para universitários de todo Brasil participarem do Petrobras Conexões para Inovação, Módulo Ignição, em sua 2ª edição.

Petrobras Conexões para Inovação é uma iniciativa da Petrobras em parceria com a PUC-RIO e o apoio da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis. Desde sua primeira edição, em 2019, constitui uma oportunidade para alunos de graduação que queiram aprender na prática sobre inovação e tecnologia.

Publicidade

O objetivo é gerar inovação; para isso, 24 estudantes serão selecionados e desafiados a transformar o mercado de Óleo e Gás através do desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços baseados em tecnologia, usufruindo do know-how da Universidade e do conhecimento de mercado da Petrobras. Eles aprendem a utilizar tecnologias emergentes como Blockchain, Inteligência Artificial, Internet das Coisas etc.

Podem se candidatar universitários sem experiência anterior, de qualquer instituição superior e área de formação, com 18 anos ou mais. Todos recebem bolsa-auxílio mensal. A duração do programa é de 15 meses e sua metodologia exclusiva é baseada em desafios, na multidisciplinaridade e no desenvolvimento de comportamentos do profissional do século XXI.

Publicidade

As inscrições vão até o dia 30/07/2021. As atividades se iniciarão em setembro de 2021 na modalidade remota (home office).

Alunos de quais cursos podem participar?

Publicidade

A multidisciplinaridade é um ponto central do programa. São esperadas as participações de alunos(as) de diversas universidades e cursos, como Informática, Comunicação, Engenharias, Letras, Administração, Direito, Artes e Design, Biblioteconomia, dentre outros.

E não precisa ter conhecimento na área: o(a) participante desenvolverá soluções inovadoras ao mesmo tempo em que aprende a utilizar novas tecnologias durante o programa.

Publicidade