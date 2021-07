Evento on-line, em 12/07, contará com representantes da concessionária para tirar dúvidas sobre todo o processo de seleção - Reprodução

Evento on-line, em 12/07, contará com representantes da concessionária para tirar dúvidas sobre todo o processo de seleção Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 18:48

O MetrôRio, em parceria com a Firjan, está com inscrições abertas para interessados em participar do “Desafio de mobilidade da manutenção de Interface mobile para Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung (SAP PM)”, um software de gerenciamento de manutenção usado pela concessionária. A iniciativa é voltada para startups e o objetivo é desenvolver soluções inovadoras para serem implementadas na empresa, como novos softwares e criação e implementação de realidade aumentada e virtual, inteligência artificial, big data e machine learning.

O lançamento do edital para participar do desafio será por meio de um evento on-line no dia 12 (segunda-feira), às 17h. A transmissão será no canal do YouTube da Firjan no link . Durante o encontro, os interessados poderão tirar dúvidas sobre o desafio com os representantes do MetrôRio.

As inscrições vão até 13 de agosto na Plataforma de Inovação para Indústria, disponível: http://plataforma.editaldeinovacao.com.br/. O processo de seleção será dividido em duas etapas: a primeira será a avaliação de forma virtual das propostas iniciais dos projetos. Em seguida, as startups pré-selecionadas serão convidadas para entrevistas. Ao término desta fase, serão selecionados até cinco projetos.

Na última fase, as startups conhecerão a sede da concessionária e participarão de um encontro com técnicos do MetrôRio. Além disso, elas também apresentarão o plano de projeto para avaliação da comissão. Por fim, haverá a realização de Pitch Day.

A cultura de inovação tem sido importante para reforçar a credibilidade e excelência operacional da concessionária no sistema metroviário no Brasil. Em 2020, o MetrôRio foi eleito na sexta edição do Prêmio Valor Inovação Brasil do jornal Valor Econômico, uma das cinco empresas mais inovadoras do país no setor de transporte.

“Nos últimos anos, o MetrôRio vem trabalhando com ações sólidas para promover ainda mais a cultura de inovação, por meio de um programa de tecnologia. Com isso, criou o "Comitê de Inovação e Metodologia", que discute sobre gestão, inovação e tecnologia com foco na melhoria do processo de trabalho da empresa. A organização deste desafio, ao lado da Firjan, faz parte do nosso compromisso em fomentar e criar oportunidades para o avanço da atuação de empresas inovadoras no Rio de Janeiro", afirma Guilherme Ramalho, presidente do MetrôRio.

Plataforma de inovação

O resultado será divulgado na Plataforma de Inovação para Indústria no dia 22 de setembro. Para conferir o regulamento completo, basta acessar o edital: http://www.portaldaindustria.com.br/canais/plataforma-inovacao-para-a-industria/

A Plataforma de Inovação para Indústria é um dos principais instrumentos de fomento à Inovação no país. A Firjan opera a plataforma, trazendo oportunidade de aproximação da indústria e seus desafios tecnológicos, com o ecossistema de inovação, por meio do acesso às soluções desenvolvidas por startups de todo o país com o apoio da rede de Institutos de Inovação e Tecnologia do SENAI e aporte de recursos para a pesquisa. “A chamada MetrôRio traz a oportunidade para startups atenderem aos seus desafios, acessando um potencial cliente no futuro, apresentando uma solução e contando com aporte financeiro e apoio tecnológico para seu desenvolvimento”, destaca o especialista em captação de recursos da Firjan, Fabricius Garcia Neto.