Publicado 09/07/2021 12:44

Jovens de 16 a 24 anos que moram na cidade do Rio podem se inscrever a partir de hoje, dia 9, no ciclo formativo de orientação e capacitação sobre o mercado de trabalho do programa Emprega Juv. A iniciativa é da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) e tem como objetivo capacitar 300 jovens em habilidades essenciais para o mercado de trabalho, tais como comunicação, cultura digital, pensamento criativo, cooperação e empatia. As inscrições vão até o dia 18 de julho e os interessados podem se inscrever no link.

O evento de lançamento ocorreu nesta sexta no Complexo do São Carlos. A JUVRio montou uma tenda no local para orientar e fazer a inscrição de mais de 100 jovens do território no ciclo formativo do Emprega Juv. O secretário da pasta, Salvino Oliveira, explicou que o programa prevê posteriormente a inserção desses jovens no mercado de trabalho. “Estamos fazendo um movimento forte de empregabilidade da juventude carioca. Primeiro vamos capacitá-los com o ciclo formativo e depois a ideia é encaminhar eles para o Programa Jovem Aprendiz, atendendo a demanda das empresas que necessitam cumprir as cotas estabelecidas por lei”.

A parceria prevê o encaminhamento de uma parcela dos participantes para o Programa Jovem Aprendiz, que já é realizado pelo ISBET desde 2008, de acordo com as vagas disponíveis. Com isso, a proposta é que essa experiência positiva acarrete na continuidade da execução do Emprega Juv, promovendo a inserção profissional da juventude carioca e a possibilidade de maior empregabilidade. Está previsto ainda um selo intitulado “Amigo da Juventude” para as empresas parceiras.

Sônia Pelay, diretora administrativa do ISBET, assinou o termo que firmou a parceria da instituição com a JUVRio e destacou a importância do Emprega Juv. “Vamos colocar esses jovens para trabalhar. Capacitar eles primeiro com um curso de orientação profissional, onde serão preparados para o mercado de trabalho com boas condições de disputar uma vaga de Jovem Aprendiz”.

O projeto será gratuito e realizado de forma virtual. O ciclo formativo é composto por 8 módulos ministrados ao longo de dois meses, sendo uma disciplina por semana, com dois encontros de 2h de duração cada, e o Projeto Final com mais três encontros onde os jovens terão a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprenderam ao longo da capacitação. Ao término, os alunos vão ganhar um certificado emitido pelo ISBET em parceria com a JUVRio.

Juventude e emprego

Dados mais recentes do IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do 1º trimestre de 2020 apontam que 152 mil jovens cariocas com idade entre 14 e 24 anos estavam desempregados. A taxa de desocupação entre os jovens de 14 a 17 anos foi de 61,8% e a de jovens entre 18 e 24 anos é de 32,6% na mesma pesquisa. Esses números refletem a pressão e a dificuldade do início da vida profissional dos jovens, cenário que afeta de maneira ainda mais acentuada a juventude negra e periférica.

Por isso, ampliar as oportunidades da juventude carioca, garantindo as ferramentas necessárias para a sua emancipação é uma tarefa urgente que a JUVRio assume como prioridade. O objetivo é diminuir o quadro de desemprego que se agrava por meio da promoção de instrumentos e políticas públicas intersetoriais voltadas às temáticas de empregabilidade, geração de renda e acesso à educação e à qualificação profissional.