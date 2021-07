CIEE/Rio oferece 1.894 vagas de estágio e jovem aprendiz nesta semana para todo estado do Rio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:13

Baixada Fluminense obteve o melhor resultado em saldo de geração de empregos, de janeiro a maio deste ano, em toda a região. De acordo com dados da Firjan, Duque de Caxias tem um acúmulo de mais 2.638 empregos com carteira assinada gerados nesses cinco primeiros meses de 2021. Se for levado em conta o período de um ano, ou seja, desde junho de 2020, Caxias registra 5.586 empregos gerados, sendo considerado o segundo maior saldo positivo do estado (atrás apenas da capital). Duque de Caxias - Pelo quarto mês consecutivo, a cidade daobteve o melhor resultado em saldo de, de janeiro a maio deste ano, em toda a região. De acordo com dados da Plataforma Retratos Regionais , desenvolvida pelatem um acúmulo de mais 2.638 empregos com carteira assinada gerados nesses cinco primeiros meses de 2021. Se for levado em conta o período de um ano, ou seja, desde junho de 2020, Caxias registra 5.586 empregos gerados, sendo considerado o segundo maior saldo positivo do estado (atrás apenas da capital).

A alta vem sendo puxada pelo setor de serviços, que contratou 4,1 mil pessoas em um ano; seguido pelo comércio com 1,2 mil pessoas contratadas. Dentro do setor de serviços, a Alimentação foi quem mais contratou com 1.629 pessoas e o comércio varejista teve 916 empregados formais.

Em um ano, entre as atividades que mais perderam empregos em Duque de Caxias está o transporte rodoviário coletivo de passageiros (-1.874); fábrica de cabines, carrocerias e reboques para veículos (-1.002); e coleta de resíduos não-perigosos (- 410).

“O Estado do Rio vive um momento importante de retomada da economia e a Baixada Fluminense acompanha essa tendência. Os projetos futuros na área de infraestrutura anunciados pelo governo vêm animando empresas e investidores, permitindo antever dias ainda mais promissores. Os efeitos dessas obras, que serão executadas com os recursos oriundos do leilão da Cedae, certamente vão aumentar a competitividade e a produtividade das indústrias e dos outros setores, induzindo o desenvolvimento socioeconômico do Rio de Janeiro”, analisou Carlos Erane de Aguiar, presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região.



Já Roberto Leverone, presidente da Firjan Caxias e Região, compartilha opinião semelhante.

“O atual cenário socioeconômico do estado do Rio e do país apresenta novos desafios para empresas, governantes, instituições públicas e cidadãos. Com o progresso no estímulo aos negócios, aos empreendimentos industriais e na geração de emprego e de renda, toda a sociedade será beneficiada, inclusive a Baixada Fluminense”, destacou.