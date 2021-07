Poupa Tempo de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 05/07/2021 11:34

Duque de Caxias - A unidade Poupa Tempo do Caxias Shopping está funcionando normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com diversos serviços gratuitos, sem agendamento prévio. No local, o cidadão consegue atendimentos para serviços do Detran, da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, do Procon e do Riocard.

Veja abaixo alguns dos serviços gratuitos disponíveis:

- 2ª via de comprovante de residência;

- Agendamento para documentos;

- Auxílio na Confecção de currículos;

- Impressão de DUDA/ IPVA/ MULTAS;

- Cadastro Único – Bolsa Família/ Cartão de Estacionamento para Idoso – Prefeitura de Duque de Caxias

- SCPC – Consulta ao Serviço de Proteção de Crédito

- SEEDUC – Abertura / Retirada de Processos ENEM / ENCEJA e Escolas Extintas / Equivalência de Estudos no Exterior

- JUCERJA – Entrada de processos para empresas

- SEBRAE – Formalização de MEI

O Poupa Tempo de Duque de Caxias fica na Rodovia Washington Luiz, 2895.