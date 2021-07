Chefe do tráfico do Lixão é preso em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 04/07/2021 12:48

Duque de Caxias - Dois homens foram presos, neste sábado, 3, após ação da Polícia Militar no bairro do Olavo Bilac. Um deles é conhecido como "Robô" e seria um dos chefes do tráfico da comunidade do Lixão, Vila Ideal e Mangueirinha. Segundo informações, os agentes faziam patrulhamento, quando foram informados de que um veículo HB20 branco tinha sido roubado.

Ao avistar o referido carro, cerca de quatro homens armados efetuaram disparos contra os policiais. Houve tiroteio. Dois criminosos conseguiram fugir.

Um dos presos foi baleado na coxa esquerda e socorrido a UPA do Parque Lafaiete, logo depois foi transferido para o Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Com a dupla presa, os policiais apreenderam: uma Pistola GLOCK.45 com 01 carregador alongado; 20 Munições cal.45; 01 Revólver Rossi.32; 03 Munições cal.32; 01 veiculo HB20 PLACA LUC2H80 produto de roubo; e 01 Moto honda placa LTM4G52.