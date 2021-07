Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias - Divulgação

Vacinação contra Covid-19 em Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua com a chamada para a aplicação de segunda dose da vacina Astrazeneca. Neste sábado (3) e domingo (4), a segunda dose é para aqueles que receberam a primeira dose nos dias 17 e 18/04. Para receber a segunda dose é obrigatório a apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação.



No sábado (03/07), a segunda dose de Astrazeneca será para todos que foram vacinados com a primeira dose em 17/04. A vacinação para pedestres, acontece nos seguintes locais:

- ESF Parada Angélica

- ESF Nova Campinas

- ESF Jardim Gramacho

- UPH Parque Equitativa

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- E.M. Prof. Walter Russo (Figueira)



No domingo (04/07), a segunda dose de Astrazeneca acontece para quem recebeu a primeira dose em 18/04, nos seguintes locais:

Publicidade

- Polo FUNDEC no Centenário (Av. Dr. Manoel Reis, 881)

- Posto Odontológico Municipal Professor José de Souza Herdy (Rua Alcino Guanabara – Vinte e Cinco de Agosto)

- E.M. Olga Teixeira de Oliveira (Rua Maria Luiza Reis, 155 - Parque Lafaiete)

- CEO Prainha



Na segunda-feira (05/07), recebem a segunda dose de Astrazeneca aqueles que foram vacinados com a primeira em 19/04. A vacinação para pedestres acontece nos seguintes locais:

- ESF Gramacho

- ESF Parque Esperança

- Praça São Bento

- UBS Antônio Granja (Parque Fluminense)

- UBS Calundu

- Trailler da Saúde (Próximo ao Colégio Maria Tenório)

- Praça do Carmo



A programação completa com a lista dos locais da primeira chamada para receber a segunda dose de Astrazeneca serão divulgados diariamente nos canais de comunicação oficiais da PMDC (site e redes sociais) e enviado para a imprensa em geral.

Publicidade