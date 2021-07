Vacinação contra Covid-19 em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 02/07/2021 15:44

Duque de Caxias - Neste sábado (03/07), a Prefeitura de Duque de Caxias realiza vacinação com a primeira dose somente para quem tem idade entre 45 e 40 anos. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que neste dia não serão vacinadas pessoas que estiverem fora dessa faixa etária. Para receber a primeira dose da vacina é obrigatório a apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de residência.



A vacinação para quem tem entre 45 e 40 anos acontece para pedestres, a partir das 7hs, nos seguintes locais:

- UPH Xerém

- UPH Campos Elíseos

- UPH Parque Equitativa

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- UPH Imbariê

- ESF Parada Angélica

- ESF Nova Campinas

- ESF Jardim Gramacho

- E. M. Professor Walter Russo (Figueira)

- CER IV (Sarapuí)

- Hospital Municipal Duque (Av. Dr. Manoel Lucas - Parque Senhor do Bonfim)



Vacinação para faltosos da segunda dose de Astrazeneca e Coronavac

O município também segue com a vacinação de segunda dose, de segunda a sexta-feira, para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas até agora. A vacinação acontece, das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



Gestantes, Puérperas e Lactantes

O município de Duque de Caxias segue também com a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes, com idade acima de 18 anos. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatório ainda a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.