Washington Reis toma posse como prefeito de Duque de CaxiasEliakin Moura / Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 19:29 | Atualizado 02/07/2021 19:31

Duque de Caxias - O desembargador Sérgio Ricardo Fernandes, do Tribunal de Justiça, decidiu nesta sexta-feira, 2/07, desbloquear as contas bancárias do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. A medida havia sido tomada pelo juízo civil da cidade, em razão de denúncias de irregularidades na vacinação contra a Covid-19.



"Soa como precipitado (para garantir eventual e futuro pagamento de multa) bloquear as contas bancáris do réu, comprometendo-lhe a movimentação normal de seus recursos bancários", escreveu o desembargador.

Em maio deste ano, a Justiça do Rio Janeiro bloqueou pouco mais de R$ 5 mil em duas contas bancárias do prefeito de Duque de Caxias. A ordem judicial era para que fossem "travados" quase R$ 2,5 milhões do gestor.

Entenda o caso

O prefeito é acusado pelo Ministério Público (MPRJ) de improbidade administrativa por conta do caos na vacinação contra a Covid-19 da população caxiense.



Além dos valores, a Justiça também determinou que veículos do prefeito fossem "bloqueados". Foram encontrados cinco carros em nome de Reis.



Segundo o MP, o prefeito expôs milhares de pessoas a risco com as aglomerações que causou durante a vacinação, e com a recusa em reservar a segunda dose da Coronavac.