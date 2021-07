Alunos do Colégio da PM em Duque de Caxias participam de cerimônia de boas-vindas - Divulgação

Alunos do Colégio da PM em Duque de Caxias participam de cerimônia de boas-vindasDivulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 10:59

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio – Percy Geraldo Bolsonaro realizará nesta terça-feira, 06/07, às 17h, a solenidade de entrega de boinas aos 180 novos alunos da instituição. Logo após, será entregue à diretora da unidade, a tenente-coronel Nádia Luana Cardoso da Conceição, a Medalha Tiradentes.



A honraria foi concedida através de projeto apresentado pelo Deputado Estadual Rosenverg Reis e é destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública.

“Estou muito feliz e grata pelo reconhecimento de um trabalho realizado com muito carinho e determinação. Temos o compromisso com o saber e nossos alunos são protagonistas na história do Colégio. Vale destacar que a nossa gestão está constantemente promovendo ações que visam proporcionar o envolvimento de todos que se relacionam com a escola, como pais, policiais militares e professores”, declarou a comandante do lll CPM/ERJ.



Já a solenidade de entrega de boinas aos novos estudantes do colégio, situado em Duque de Caxias, marca o período de adaptação das aulas e simboliza a integração completa dos alunos aos valores que norteiam a instituição militar fundamentados no respeito ao próximo e a disciplina.