Homem é preso com celular furtado em Duque de CaxiasReprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 13:53

Duque de Caxias - Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira, 5, após ser flagrado com dois celulares furtados em Nova Campinas. A ação foi realizada por policiais militares que faziam patrulhamento de rotina no local.

O caso foi registrado na delegacia da região.

Preso com drogas

Um homem foi presos com drogas e rádios transmissores, neste domingo, 4. A ação foi feita por policiais militares do 15º BPM, no bairro Barro Branco, em Duque de Caxias. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.