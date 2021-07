As aulas começam 19 de julho, e participante deve ter noções de informática. - Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Publicado 10/07/2021 07:46

Com a propagação do home office e outras práticas de trabalho a distância devido à pandemia de coronavírus, os ataques virtuais ganharam propulsão. Com mais pessoas trabalhando em casa, os cibercriminosos impulsionaram as investidas para conseguir mais cliques e infectar dispositivos, roubar e alterar dados, além de afetar computadores que operam em rede. Uma pesquisa recente da Cisco Systems, Inc. apontou que 40% das empresas no mundo relataram uma ocorrência relevante de segurança nos dois últimos anos.

Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), em parceria com a Cisco Networking Academy, abre na segunda-feira (12/07), as inscrições de dois cursos gratuitos online de tecnologia: Introdução à Cibersegurança e Introdução à Internet das Coisas. As aulas começam 19 de julho, e participante deve ter noções de informática.

"O mundo interconectado de hoje faz com que estejamos mais suscetíveis às ameaças cibernéticas. Os ataques virtuais se aproveitam das vulnerabilidades dos nossos dispositivos e redes podendo gerar enormes prejuízos. Conhecer e eliminar essas ameaças não é mais uma opção, é uma necessidade", afirma Willian Coelho, secretário municipal de Ciência e Tecnologia.

No curso de Introdução à Cibersegurança o aluno aprenderá sobre segurança cibernética, proteção de sua privacidade online, em redes sociais, ameaças, tendências cibernéticas e receberá informações adicionais sobre os desafios que as empresas e as instituições governamentais e educacionais enfrentam atualmente. Já o curso de Introdução à Internet das Coisas é voltado para aqueles que desejam obter conhecimentos sobre IoT. Segundo pesquisas recentes, são mais de 26 bilhões de sistemas, objetos físicos e pessoas conectando e compartilhando dados pela Internet.

"A educação em segurança cibernética é parte importante da equação para combater ameaças virtuais. Nosso programa Cisco Networking Academy trabalha em conjunto com instituições públicas e privadas para oferecer cursos, desenvolver talentos e gerar oportunidades de desenvolvimento profissional que nos ajudem a promover a segurança cibernética e aumentar a inclusão digital", explica Gabriel Bello Barros, Líder Cisco Networking Academy Brasil.

Os dois módulos fazem parte da programação de cursos de tecnologia promovidos pela SMCT para este semestre. Desde o início do ano, a pasta já promoveu cinco cursos online de tecnologia como forma de proporcionar gratuitamente conhecimento e informação para as pessoas.

A carga horária é de 15 horas para o de Introdução à Cibersegurança e 20 horas para o módulo Introdução à Internet das Coisas. Ao final do curso os alunos recebem seu certificado de conclusão. Os interessados podem se inscrever até 18 de julho através dos links: