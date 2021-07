Multinacional abre inscrições para programa de trainee na área de Finanças - Reprodução/Pexels

Publicado 13/07/2021 18:08 | Atualizado 13/07/2021 18:12



A administradora de shoppings, Aliansce Sonae, anuncia seu Programa de Trainee Also. As inscrições estão abertas desde o dia 7 de julho, pelo Portal de Carreiras da Companhia ( https://carreiras.alianscesonae.com.br/ ). Os candidatos precisam ter se formado a partir de julho de 2019 ou ter previsão de formatura até julho de 2021. O objetivo da Aliansce Sonae é atrair, desenvolver e reter novos talentos com valores e comportamentos alinhados à cultura e estratégias da empresa.

O Programa Trainee ALSO tem duração de até dois anos e contempla rotação em diversas áreas da Companhia, diversificando as possibilidades de plano de carreira. Os trainees terão passagem por áreas como, finanças, relações com investidores, inteligência de negócios, comercial, entre outras. O projeto tem como diferencial a mentoria, ao longo do período os profissionais serão acompanhados por gestores dessas áreas com orientações de carreira valiosas que vão apoiá-los no processo de desenvolvimento profissional. O processo seletivo envolve testes, entrevistas e dinâmicas on-line, com encerramento no fim de setembro. Os candidatos selecionados serão admitidos em outubro.

“Um dos pilares estratégicos da Aliansce Sonae é ter as pessoas certas nos lugares certos. O programa Trainee, é mais uma forma de atrairmos pessoas no mercado que desejem fazer parte da nossa Companhia, alinhados com a nossa Cultura e os nossos Valores. São jovens com perfil colaborativo, senso de comunidade e bom relacionamento interpessoal, que entendam a importância de um ambiente que valorize a diversidade, a inclusão e o respeito. Investimos hoje para formar futuros líderes que agreguem em nossos times”, explica Renata Correa, Diretora de Gente e Performance da Aliansce Sonae.

A administradora opera em diversos shoppings do Rio de Janeiro, como Carioca Shopping, Caxias Shopping, Shopping Leblon, Via Parque Shopping, Santa Cruz Shopping, São Gonçalo Shopping entre outros. Com iniciativas orientadas pela inovação, a Aliansce Sonae trabalha para promover as melhores experiências e oferecer o mix mais completo e variado de produtos e serviços aos seus clientes.



Podem participar candidatos com formação acadêmica e habilidades diversas, nas áreas Financeira, Relação com Investidores, Investimentos, Marketing Digital e Comercial, por exemplo. Para se inscrever, basta acessar o Portal de Carreiras Aliansce Sonae e seguir as orientações.