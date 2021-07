Evendo online oferta qualificação e mais de 68 mil vagas de emprego no Rio - Divulgação

Publicado 19/07/2021 16:13 | Atualizado 19/07/2021 16:16

Rio - Entre os dias 19 e 23 de julho a UEMP, iniciativa do Banco Nacional de Empregos, vai promover um webinar gratuito totalmente voltado para quem quer entrar ou recomeçar no mercado de trabalho. Além de palestras com 15 profissionais e conteúdos de apoio exclusivo, o evento vai oferecer 500 mil vagas de emprego, sendo 68.716 oportunidades no Rio. Interessados em participar do webinar devem se inscrever pelo site ( jornadadigitaltrabalho.uemp.com.br ) até sexta-feira, 23.

Já as vagas de emprego, estarão disponíveis a partir desta segunda-feira, 19, e os cadastrados no BNE poderão se inscrever de forma gratuita. Entre as mais de 68 mil vagas abertas no Rio, existem oportunidades para todos os níveis escolares para diversos setores como a área administrativa, representantes e consultores comerciais, operador de telemarketing, agente de atendimento, marketing, televendas, motoboy e entregador.

Para se inscrever, os candidatos precisam fazer o cadastro pelo site https://www.bne.com.br/ e selecionar as vagas desejadas. Essas oportunidades estarão disponíveis por 30 dias ou até serem preenchidas.

"Já sabemos que, com a pandemia, muitas pessoas acabaram perdendo empregos e estão em busca de novas oportunidades para se recolocar no mercado de trabalho. A iniciativa da UEMP tem como objetivo ajudar esses profissionais para retomarem com mais conhecimento, aprimorando e aperfeiçoando habilidades profissionais”, afirmou o Gerente de Negócios da UEMP, Celso Junior Ramos Rodrigues.

As palestras serão voltadas tanto para quem já está integrado ao mercado como para pessoas em busca de recolocação. Entre os temas das apresentações, estão a orientação profissional, como se portar em entrevistas de emprego, trabalho temporário e a relação entre tecnologia e oportunidades.

Especialista dá dicas para candidatura

Para a especialista em RH e CEO da Glaciano Resultados Humanos, Bianca Glaciano, o primeiro ponto para se atentar na hora de buscar novas oportunidades é lembrar que o desemprego não é sinônimo de ficar sem atividades.

"A pessoa pode e deve buscar desenvolvimento dentro da sua área e desenvolver seus soft skills, que são qualidades que vão além da área técnica, como empatia e coletividade. Também é importante buscar amplitude dos seus cursos e informações que mostrem interesse na vaga concorrida. A busca da inovação na sua área é um diferencial na hora da entrevista com o recrutador. Se for seu primeiro emprego, invista em cursos e ações que possam fortalecer o seu currículo e destacá-lo", pontuou.

Na hora de apostar nas candidaturas online, Bianca reforçou que pequenos detalhes podem fazer toda a diferença.

"Antes de mais nada, entender se aquela vaga é ideal para o seu perfil, tanto técnico como comportamental. Você precisa verificar se sua internet está com uma boa conexão no momento da entrevista, se sua roupa está adequada e se o ambiente atrás não está poluído, pequenas coisas que podem atrapalhar sua seleção.

Lembre-se sempre de procurar saber sobre o propósito da empresa e o que eles esperam de cada colaborador e de seus feitos", concluiu.