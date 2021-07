O objetivo do programa, segundo o gerente de Seleção e Administração de Pessoal da Firjan, é levar aos estudantes a oportunidade de complementar formação escolar. - Imagem Arquivo

Publicado 19/07/2021 18:03 | Atualizado 19/07/2021 18:08

A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021. Ao todo serão 17 vagas para diversos cursos incluindo tecnologia, engenharias, administração, economia, ciências contábeis e direito para atuação no escritório da empresa no Rio de Janeiro e em sua base, em Macaé (RJ). No ano passado, o programa selecionou 47% de pardos/pretos (negros) e 71% de mulheres, e o desafio de agora é atrair também talentos do subúrbio do Rio de Janeiro e de regiões economicamente menos favorecidas tanto da capital, quanto da cidade de Macaé e adjacências. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas até o dia 02/08.



“Lançamos em 2019 nosso Programa de Diversidade, priorizando três focos principais – equidade de gênero, pessoas com deficiência e raça/etnia, - mas o tema social é transversal a todos eles. Não basta criarmos as vagas e esperar que os candidatos apareçam. Percebemos que é primordial encorajá-los a se candidatar, especialmente se considerarmos que, por muito tempo foi comum para diversas empresas encontrar vagas que explicitavam como critério de seleção bairros de moradia próximos ao local de trabalho ou alunos de universidades específicas”, comenta Nir Lander, vice-presidente de Pessoas e Gestão da Ocyan. A empresa vai utilizar um especialista em Diversidade e Inclusão para ser um facilitador ao longo do processo de seleção.



O analista financeiro da Ocyan, Matheus Oliveira, sabe bem o que é esta realidade de morar longe e ser impactado por restrições que se impõem em muitas empresas na hora do recrutamento. “Há site de vagas que ainda hoje utilizam raio de distância como requisito de exclusão para determinados processos seletivos. Já fui excluído de processos no Rio de Janeiro simplesmente por morar em Queimados, na Baixada Fluminense”, conta ele que, no momento, celebra a possibilidade de trabalho híbrido.



“Além da dificuldade na hora de buscar certos empregos, a possibilidade de trabalhar alguns dias da semana de casa, que hoje é uma realidade na Ocyan, me ajuda a equilibrar minha vida pessoal e profissional evitando pelo menos de 4 a 6 horas por dia no transporte público. Tenho colegas que já tiveram que bancar a passagem do próprio bolso porque as empresas não queriam arcar com os custos de mais de um modal, o que era necessário para se chegar no escritório”, completa ele.



O flex office garantido pela Ocyan mostra que, de certa forma, a pandemia contribuiu para encurtar certas distâncias. “Muitas vezes um candidato da Região Metropolitana do Rio de Janeiro já se desencorajava a se candidatar pela distância ou sequer por acreditar que poderia ser selecionado para uma vaga. É este pensamento que queremos mudar. Todos são bem-vindos, seja o candidato morador do Centro, Zona Sul, Norte, Oeste e Baixada Fluminense. O mesmo vale para Macaé e proximidades. Além disso, queremos conhecer alunos de todas as universidades - públicas e privadas”, ressalta Lander.



O processo seletivo para estágio na Ocyan passa por preenchimento online de teste de Fit Cultural, prova de inglês (apenas para balizamento do idioma), triagem de currículos, dinâmicas online em grupo e entrevistas. Pela primeira vez, a Ocyan não adotará o teste de raciocínio lógico como eliminatório, especialmente porque a diversidade comportamental também é um ponto positivo na construção das futuras equipes da corporação.







“Somos uma empresa de engenharia, mas soft skills nunca foram tão importantes quanto agora. Ter o pensamento lógico é supervalorizado numa empresa de grande porte. Mas ser comunicativo, ter empatia e comportamento ético também e provas para testar esses comportamentos nunca foram feitas antes. Ou seja, queremos conhecer os candidatos em sua essência e suas histórias, independentemente de ele ter raciocínio mais ou menos lógico pura e simplesmente”, pondera Bruna Fonseca, gerente de Pessoas da Ocyan.



Para esta edição, a previsão de formatura desejada é dezembro/2023, ou seja, podem se inscrever alunos que estejam entre o penúltimo e último ano de graduação. O cadastro deve ser realizado por meio página Nossa Gente do site institucional da empresa: www.ocyan-sa.com.



O Programa de Estágio terá início em agosto desse ano, com carga horária de 6h/dia e duração de até dois anos. Entre os benefícios para o estagiário, estão: bolsa-estágio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e odontológico.