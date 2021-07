Diretor-regional do Senac RJ, Sérgio Arthur Ribeiro da Silva, esteve em reunião na Secretaria de Governo de Integridade Pública da prefeitura do Rio de Janeiro para divulgar projeto - Divulgação

Publicado 19/07/2021 17:53

O diretor-regional do Senac RJ, Sérgio Arthur Ribeiro da Silva, esteve em reunião na Secretaria de Governo de Integridade Pública da prefeitura do Rio de Janeiro para realizar o lançamento do projeto Impulsiona Rio, iniciativa do Senac RJ e Sebrae Rio, direcionada a famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado do Rio para oferecer formação profissional e empreendedora.



O programa, que tem previsão de início em agosto, atenderá 800 famílias nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias, inscritas no Cadastro Único do governo federal, moradoras de comunidades carentes e áreas vulneráveis dos três municípios. Somente no município do Rio, serão beneficiadas 400 famílias em dois núcleos, localizados na Tijuca e em Santa Cruz.

“A reunião na Prefeitura do Rio hoje marca o início de um projeto muito importante para nós do Senac RJ que, em parceria com o Sebrae Rio, iremos oferecer formação profissional voltada para empregabilidade e geração de renda por meio do empreendedorismo, além de ações de cidadania, que irão beneficiar famílias de baixa renda em diversas regiões do estado. Nosso objetivo é atuar nas vocações regionais, mobilizar as comunidades e contribuir para o desenvolvimento local”, afirma o diretor do Senac RJ, Sérgio Ribeiro.