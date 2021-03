Coluna do BISPO _21 março.jpg Arte Paulo Márcio

Por Bispo Abner Ferreira

Publicado 21/03/2021 06:00

Mundialmente representada pela pomba e pela bandeira branca, a paz é desejada por todos e procurada de diferentes formas e em muitos lugares. Os governos do mundo inteiro buscam a paz. A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma instituição internacional que foi criada, entre seus objetivos principais, para manter a paz mundial. Anualmente, pessoas que se evidenciaram e contribuíram para a promoção da paz através do seu empenho e liderança moral são premiadas com o Prêmio Nobel da Paz. A busca pela paz está presente na música, nos livros, no cinema e nos corações.

A paz pode ser definida como um estado de calma ou tranquilidade. A paz interior é estabelecida por meio de uma zona de equilíbrio que ordena as prioridades de acordo com a sua importância. O problema é que as pessoas são diariamente bombardeadas por notícias ruins e a carga negativa que essas cápsulas liberam envenenam sua percepção da vida, bem como sugam as suas forças. Dessa forma, encontrar um caminho para abstrair esse mal deve ser um trabalho constante.

Abraham Lincoln afirmava que o primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz interior. Estar em paz significa uma oposição natural a um estado de tensão e ansiedade. Quando a atingimos, somos equiparados a uma montanha. Enfrentamos tremores sem desabar. A serenidade interna não significa ignorar os problemas, pelo contrário. Precisamos saber da existência deles, mas não devemos nos deixar afetar por conta disso. Construir os tijolos que impedem a entrada desse mal-estar é tarefa essencial a uma qualidade de vida mais elevada.

Muitas pessoas projetam suas realizações baseadas em riquezas materiais pensando que ao possuí-las sentirão paz. Mas essa é uma busca vazia a lugar nenhum. Quem nunca ouviu a frase: “Da vida, a gente não leva nada”. Se dermos valor ao que possuímos materialmente, vamos descobrir que a matéria é destruída e acaba, mas os valores do coração são bens que não podem ser destruídos. Jesus ensinou: “Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6.21). E mais uma vez disse: "Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo" (João 16.33).

Quer ter mais paz interior, felicidade, leveza, tranquilidade? Não se apegue ao passado, nem se preocupe com o futuro; viva o presente, como um verdadeiro presente de Deus; pratique a gratidão; libere sentimentos como mágoa, perdoe; observe que tipo de pensamento você está pensando e mantenha sua mente ocupada com coisas boas; cultive bons relacionamentos, principalmente o relacionamento com Deus e separe um tempo para orar todos os dias.

Deus tem paz para nos dar. “Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou; não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo” (João 14.27). E a paz que Ele nos dá excede o entendimento humano como registrado em Filipenses 4.6-7: “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.

Quer saber? Rico mesmo é quem tem a paz de Deus.