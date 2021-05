BISPO23MAI ARTE O DIA

Por Abner Ferreira

Publicado 23/05/2021 06:00

Motivação é um nome que se dá a um conjunto de fatores que determinam a atividade e a conduta individuais. Item 3, na lista do Aurélio, o que se pode entender como impulsionamento que faz as pessoas correrem para alcançar seus objetivos. A motivação é, ainda, um estado mental relacionado à dopamina, neurotransmissor responsável também pelo direcionamento e pela concentração.



Que objetivos podem ser alcançados com a motivação certa? Qual a conduta assertiva de alguém que almeja, por exemplo, ser um corredor, um maratonista? Tome-se por modelo um jovem acima do peso, cujo objetivo seja tornar-se um corredor, corredor maratonista.



Ele começa com uma leve caminhada, como deve ser por suas atuais condições físicas; deve dar a si mesmo tempo para que possa se adaptar. Em seu caminho, entretanto, um transeunte o aborda com uma frase que poderia fazer abortar seus sonhos, seus objetivos a médio ou a longo prazos. Aquelas palavras soaram devastadoras: Você não vai conseguir! Não tem mais idade para isso! Desista.



Supreendentemente, o jovem não se abateu com tais palavras, ainda que seus ligamentos, tendões e ossos estivessem gritando também para que ele desistisse, mas, em seu coração e em suas veias, tinha plena convicção de que seria possível, sim, alcançar seus objetivos, e seu sistema cardiovascular já estava adaptado, foi o primeiro a entrar no ritmo de seus passos. O coração e os pulmões se adaptam primeiro, isso é cientificamente comprovado; enquanto a estrutura física demora um pouco mais.



Com o tempo, caminhou mais forte, trotando e correndo, até que começou a alcançar suas metas, embora ainda não fosse capaz de correr a uma velocidade de até 64,4 km/h – como é possível um ser humano correr, segundo estudo realizado nos Estados Unidos. Esta marca, no entanto, nem o atleta jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 m rasos, conseguiu ainda. Seu recorde mundial é de 43,9 km/h por 30 metros.



No tempo oportuno, seus objetivos de corredor foram alcançados, tornou-se um maratonista, por sua persistência e reação positiva à testemunha que lhe motivava ao reverso. Assim “nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus”. Hebreus 12.1-2.



Mas como achar o caminho da motivação certa? Eis algumas dicas: ouça suas músicas prediletas, pois é um ótimo remédio para a alma; ouça pessoas que venceram os mesmos desafios pelos quais você está passando; leia bons livros, porque podem trazer inspiração e criatividade; reserve um tempo a sós consigo mesmo, porque assim você terá nova perspectiva sobre a situação em que se encontra e fará planos para o futuro; e ignore as vozes alheias que te desmotivam.

Afinal de contas, na maratona da vida, além de um bom tênis de corrida, é preciso ter a motivação certa, ou a reação adequada para vencer os desafios da vida. Até a próxima.